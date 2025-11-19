दिख रहा है एसआइआर का असर, बंगाल में हिरासत में लिए गए 300 घुसपैठिए

राज्य ब्यूरो, जागरण, कोलकाता। बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) की प्रक्रिया शुरू होने के बाद से अवैध तरीके से रह रहे बांग्लादेशी घुसपैठियों व रोहिंग्यायों में दहशत का माहौल है। पिछले कई दिनों से राज्य के सीमावर्ती इलाके से बड़ी संख्या में घुसपैठिए अंतरराष्ट्रीय सीमा पार कर वापस बांग्लादेश भागने या लौटने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। इसी क्रम में सोमवार को सीमावर्ती उत्तर 24 परगना जिले में भारत-बांग्लादेश सीमा से सटे हकीमपुर सीमा चौकी इलाके से होकर अवैध तरीके से बांग्लादेश लौटने की कोशिश कर रहे लगभग 300 बांग्लादेशी नागरिकों के एक बड़े समूह को में बीएसएफ ने हिरासत में लिया।

अधिकारियों ने बताया कि इसमें पुरुष व महिलाओं के अलावा कई बच्चे भी शामिल हैं। पूछताछ में पता चला कि ये लोग बंगाल में चल रहे एसआइआर से जुड़ी कानूनी कार्रवाई की आशंकाओं के चलते अपने वतन लौटने की कोशिश कर रहे थे।