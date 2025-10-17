Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    कर्नाटक: हावेरी में हाईवे पर खड़े ट्रैक्टर से टकराई कार, तीन लोगों की मौके पर ही मौत

    By Jeet Kumar Edited By: Jeet Kumar
    Updated: Fri, 17 Oct 2025 07:20 AM (IST)

    कर्नाटक के हावेरी जिले में एक वाहन के खड़े ट्रैक्टर-ट्रेलर से टकराने से 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। रानीबेन्नूर पुलिस ने बताया कि मृतकों की पहचान 65 वर्षीय चमनसबकेरीमट्टीहल्ली, 65 वर्षीय माबूसबडोड्डागुब्बी और 70 वर्षीय निंगम्माजिगलर के रूप में हुई है। इस घटना में 20 लोग घायल हो गए और घायलों को रानीबेन्नूरतालुक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मृतक दावणगेरे जिले के मालेबेन्नूर के निवासी हैं। 

    prefferd source google
    Hero Image

    हावेरी जिले में ट्रैक्टर-ट्रॉली से टकराई कार, तीन लोगों की मौके पर ही मौत (सांकेतिक तस्वीर)

    एएनआई, बेंगलुरु। कर्नाटक के हावेरी जिले में एक वाहन के खड़े ट्रैक्टर-ट्रेलर से टकराने से 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। यह हादसा हावेरी जिले के रानीबेन्नूर तालुक में काकोला के पास राष्ट्रीय राजमार्ग 48 पर हुआ। इसकी जानकारी पुलिस ने दी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    रानीबेन्नूर पुलिस ने बताया कि मृतकों की पहचान 65 वर्षीय चमनसब केरीमट्टीहल्ली, 65 वर्षीय माबूसब डोड्डागुब्बी और 70 वर्षीय निंगम्मा जिगलर के रूप में हुई है। इस घटना में 20 लोग घायल हो गए और घायलों को रानीबेन्नूर तालुक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मृतक दावणगेरे जिले के मालेबेन्नूर के निवासी हैं।

    आगे रानीबेन्नूर पुलिस ने कहा कि घायलों को एम्बुलेंस से अस्पताल पहुंचाया जा रहा है और उनका इलाज चल रहा है। यह हादसा उस समय हुआ जब वे डिब्बाना कार्यक्रम पूरा करने के बाद घर लौट रहे थे। रानीबेन्नूर ग्रामीण पुलिस ने घटनास्थल का दौरा किया और इलाके का निरीक्षण किया।

     