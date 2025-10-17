कर्नाटक: हावेरी में हाईवे पर खड़े ट्रैक्टर से टकराई कार, तीन लोगों की मौके पर ही मौत

एएनआई, बेंगलुरु। कर्नाटक के हावेरी जिले में एक वाहन के खड़े ट्रैक्टर-ट्रेलर से टकराने से 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। यह हादसा हावेरी जिले के रानीबेन्नूर तालुक में काकोला के पास राष्ट्रीय राजमार्ग 48 पर हुआ। इसकी जानकारी पुलिस ने दी।

रानीबेन्नूर पुलिस ने बताया कि मृतकों की पहचान 65 वर्षीय चमनसब केरीमट्टीहल्ली, 65 वर्षीय माबूसब डोड्डागुब्बी और 70 वर्षीय निंगम्मा जिगलर के रूप में हुई है। इस घटना में 20 लोग घायल हो गए और घायलों को रानीबेन्नूर तालुक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मृतक दावणगेरे जिले के मालेबेन्नूर के निवासी हैं।