डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मुंबई में 26/11 आतंकी हमलों के मामले में कथित मास्टरमाइंड जबीउद्दीन अंसारी उर्फ अबू जुंदल के खिलाफ रुका हुआ ट्रायल सात साल बाद फिर से शुरू होने वाला है। बांबे हाईकोर्ट ने सोमवार को ट्रायल कोर्ट के उस आदेश को रद कर दिया जिसमें अधिकारियों को गोपनीय दस्तावेज आरोपित को सौंपने का निर्देश दिया गया था।

जस्टिस आरएन लड्ढा की पीठ ने दिल्ली पुलिस, नागरिक उड्डयन मंत्रालय और विदेश मंत्रालय की याचिका को मंजूरी दे दी। इसमें ट्रायल कोर्ट के 2018 के उस आदेश को चुनौती दी गई थी जिसमें अधिकारियों को गोपनीय दस्तावेज जुंदल को सौंपने का निर्देश दिया गया था।

2018 से रुका हुआ है ट्रायल याचिका लंबित होने के कारण नवंबर, 2008 में मुंबई पर हमला करने वाले 10 पाकिस्तानी आतंकवादियों के मास्टरमाइंड एवं हैंडलर अबू जुंदल के खिलाफ ट्रायल 2018 से रुका हुआ था। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने दावा किया था कि लश्कर-ए-तैयबा के इस आपरेटिव को राष्ट्रीय राजधानी में एयरपोर्ट के बाहर से पकड़ा गया था, जबकि आरोपित ने दावा किया कि उसे सऊदी अरब में गिरफ्तार किया गया था और फिर भारत डिपोर्ट किया गया था।