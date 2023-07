इस यात्रा के बारे में 5 मई को विदेश मंत्रालय (MEA) ने एक घोषणा की जिसमें कहा गया कि फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रॉन ने प्रधान मंत्री मोदी को निमंत्रण दिया। यह यात्रा रणनीतिक सहयोग सांस्कृतिक आदान-प्रदान वैज्ञानिक प्रगति शैक्षणिक गतिविधियों और आर्थिक सहयोग जैसे क्षेत्रों में महत्वाकांक्षी उद्देश्यों को स्थापित करके भारत-फ्रांस रणनीतिक साझेदारी को बढ़ाने का वादा करती है।

भारत-फ्रांस साझेदारी की 25वीं वर्षगांठ का जश्न (फाइल फोटो)

Your browser does not support the audio element.

नई दिल्ली, एजेंसी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वर्ष फ्रांस के राष्ट्रीय दिवस समारोह के सम्माननीय अतिथि होंगे। हर साल 14 जुलाई को मनाया जाने वाला बैस्टिल दिवस फ्रांस का राष्ट्रीय दिवस है। इस दिन को पेरिस के चैंप्स एलिसीज़ में एक विशेष सैन्य परेड द्वारा चिह्नित किया जाता है। इस यात्रा के बारे में 5 मई को, विदेश मंत्रालय (MEA) ने एक घोषणा की जिसमें कहा गया कि फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रॉन ने प्रधान मंत्री मोदी को निमंत्रण दिया। यह यात्रा रणनीतिक सहयोग, सांस्कृतिक आदान-प्रदान, वैज्ञानिक प्रगति, शैक्षणिक गतिविधियों और आर्थिक सहयोग जैसे क्षेत्रों में महत्वाकांक्षी उद्देश्यों को स्थापित करके भारत-फ्रांस रणनीतिक साझेदारी को बढ़ाने का वादा करती है। भारत और फ्रांस इस वर्ष अपनी रणनीतिक साझेदारी की 25वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। इस महत्वपूर्ण मील के पत्थर को चिह्नित करने के लिए भारतीय सशस्त्र बलों की एक टुकड़ी अपने फ्रांसीसी समकक्षों के साथ बैस्टिल डे परेड में भाग लेगी। 1998 में भारत ने फ्रांस के साथ की थी रणनीतिक साझेदारी भारत ने अब तक 35 से अधिक रणनीतिक साझेदारियों पर हस्ताक्षर किये हैं। लेकिन, जनवरी 1998 में भारत ने फ्रांस के साथ जिस रणनीतिक साझेदारी पर हस्ताक्षर किए, वह भारत की पहली साझेदारी थी। कुछ महीने बाद, भारत ने पोखरण द्वितीय परमाणु परीक्षण किया।

Edited By: Babli Kumari