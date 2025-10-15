इंदौर में 24 किन्नरों ने एक साथ पिया एसिड, हाजी से परेशान होकर उठाया बड़ा कदम; मचा हड़कंप
किन्नरों के दो गुटों में चल रही लड़ाई बुधवार को भड़क गई। नंदलालपुरा के 24 किन्नरों ने एसिड पीकर आत्महत्या की कोशिश की। नाराज किन्नर सड़क पर उतर आए और जमकर नारेबाजी की। जोन-4 के डीसीपी आनंद कलादगी सभी को खतरे से बाहर बताया है। किन्नर पायल गुरु (नंदलालपुरा) और किन्नर सपना हाजी (एमआर-10) में लंबे समय से विवाद चल रहा है।
जेएनएन,इंदौर। किन्नरों के दो गुटों में चल रही लड़ाई बुधवार को भड़क गई। नंदलालपुरा के 24 किन्नरों ने एसिड पीकर आत्महत्या की कोशिश की।
नाराज किन्नर सड़क पर उतर आए और जमकर नारेबाजी की। जोन-4 के डीसीपी आनंद कलादगी सभी को खतरे से बाहर बताया है। किन्नर पायल गुरु (नंदलालपुरा) और किन्नर सपना हाजी (एमआर-10) में लंबे समय से विवाद चल रहा है।
दोनों पक्ष एक दूसरे पर विजयनगर, द्वारकापुरी, अन्नपूर्णा, खजराना और चंदननगर थानों में शिकायतें कर चुके है। मंगलवार को ही नंदलालपुरा के एक किन्नर ने अक्षय और पंकज पर दुष्कर्म का केस दर्ज करवाया था।
पुलिस इस घटना की जांच कर रही थी कि बुधवार शाम 24 किन्नरों ने एसिड गटक लिया। पंढरीनाथ टीआई अजय राजौरिया के मुताबिक किन्नरों ने रुम बंद कर एसिड गटका है। साथी किन्नर नेग मांग कर लौटे और स्थिति देख कर डर गए।
उनसे मिली सूचना के बाद पुलिस पहुंची और दरवाजा तोड़ कर एसिड पीने वाले किन्नरों को ऑटो रिक्शा, एम्बुलेंस,पुलिस वाहन से अस्पताल भेजा।
किन्नरों की तबीयत बिगड़ने पर साथी किन्नर सड़क उतर आए। जवाहर मार्ग पर सड़क पर लेट गए और जाम लगा दिया और सपना हाजी के खिलाफ नारेबाजी की।
करीब सौ किन्नर पंढरीनाथ थाने भी पहुंच गए। उनका आरोप है कि सपना हाजी,उसका प्रेमी राजा हासमी,साथी विजय, वकील, पंकज, अक्षय से धमकी मिल रही है। सपना के खौफ के कारण आत्महत्या की कोशिश की है।
इस दौरान पुलिस को स्थिति संभालने के दूसरे थानों का बल बुलाना पड़ा। एमवाय अस्पताल में भी जोन-3 के थानों की पुलिस तैनात करना पड़ गई। कवरेज करने वाले मीडियाकर्मी और पुलिसकर्मियों के साथ भी किन्नरों ने अभद्रता की।
