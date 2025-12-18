Language
    रूस की सेना में 202 भारतीय थे तैनात, 26 की मौत; 119 को कराया गया मुक्त

    By Prince Gourh Edited By: Prince Gourh
    Updated: Thu, 18 Dec 2025 08:54 PM (IST)

    केंद्र सरकार ने राज्यसभा को बताया कि 2022 से अब तक 202 भारतीय नागरिकों को रूसी सेना में भर्ती किया गया, जिनमें से 26 की मौत हो गई और सात लापता हैं। वि ...और पढ़ें

    कांग्रेस सांसद रणदीप सुरजेवाला के सवाल के जवाब में केंद्र ने राज्यसभा में दी जानकारी (फोटो सोर्स- रॉयटर्स)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने गुरुवार को राज्यसभा को बताया कि 2022 से अब तक 202 भारतीय नागरिकों को रूसी सेना में भर्ती किया गया है, जिनमें से 26 की मौत हो गई है और सात लापता हैं।

    सरकार ने यह जानकारी तृणमूल कांग्रेस के सदस्य साकेत गोखले और कांग्रेस सदस्य रणदीप सिंह सुरजेवाला के सवाल के जवाब में दी। उन्होंने रूस-यूक्रेन युद्ध में लड़ने के लिए कथित तौर पर मजबूर किए गए या अवैध रूप से भर्ती किए गए भारतीयों की वापसी के बारे में पूछा था।

    कितने भारतीय नागरिकों को कराया गया मुक्त?

    विदेश राज्यमंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने कहा कि भारत के लगातार राजनयिक प्रयासों से 119 भारतीय नागरिकों को मुक्त करा लिया गया है, जबकि 50 लोग अभी भी रूसी सेना से मुक्त होने का इंतजार कर रहे हैं। विदेश मंत्रालय उनकी सुरक्षा, कल्याण और जल्द वापसी सुनिश्चित करने के लिए लगातार रूसी अधिकारियों के संपर्क में है।

    केंद्र ने कहा कि इस मुद्दे को कई राजनयिक स्तरों पर उठाया गया है, जिसमें दोनों देशों के नेताओं, मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों के बीच बातचीत शामिल है। साथ ही संसद को आश्वासन दिया कि जब तक बाकी सभी भारतीयों को मुक्त नहीं कर दिया जाता और सुरक्षित वापस नहीं लाया जाता, तब तक प्रयास जारी रहेंगे।

    10 लोगों के पार्थिव शरीर भारत लाए गए

    सरकार ने कहा कि मारे गए 26 लोगों में से 10 के पार्थिव शरीर भारत लाए गए हैं, जबकि दो का अंतिम संस्कार भारतीय दूतावास की मदद से रूस में ही किया गया। 18 भारतीयों के परिवार के सदस्यों के डीएनए सैंपल, जिनके बारे में बताया गया था कि वे मर गए हैं या लापता हैं, रूसी अधिकारियों के साथ साझा किए गए हैं ताकि कुछ मृत भारतीय नागरिकों की पहचान स्थापित करने में मदद मिल सके।

