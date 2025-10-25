आंध्र प्रदेश के कुरनूल बस हादसा में 20 लोगों की मौत, बाइक से टकराकर लगी भीषण आग

पीटीआई, कुरनूल (आंध्र प्रदेश)। हैदराबाद से बेंगलुरु जा रही एक निजी एसी स्लीपर बस में शुक्रवार तड़के एक बाइक से टकराने के बाद आग लग गई। इस हादसे में 20 लोगों की मौत हो गई, जिनमें दो बच्चे और बाइक सवार शामिल हैं। ज्यादातर लोगों की मौत जलकर हुई है।

फिलहाल सीट नंबरों से 11 शवों की पहचान हुई है कुछ शव तो इतने जल गए कि उनकी पहचान नहीं हो पा रही थी। इसके बाद अधिकारियों ने डीएनए नमूने लेने के लिए फोरेंसिक टीमों को बुलाना पड़ा। फिलहाल सीट नंबरों से 11 शवों की पहचान हुई है, लेकिन इसकी पुष्टि डीएनए जांच से ही हो सकेगी।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू, तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी और कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्दरमैया व उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने इस हादसे पर दुख व्यक्त किया है।

मुआवजे का एलान प्रधानमंत्री मोदी ने प्रत्येक मृतक के स्वजन को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से दो लाख रुपये और घायलों को 50 हजार रुपये देने की घोषणा की है। वहीं, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना सरकार ने मारे गए लोगों के स्वजन को पांच-पांच लाख रुपये और घायलों को दो-दो लाख रुपये की वित्तीय सहायता देने की घोषणा की है।

रिपोर्टों के अनुसार, कुरनूल के चिन्नातेकुर के पास शुक्रवार तड़के राष्ट्रीय राजमार्ग-44 पर लगभग तीन बजे एक बाइक बस से टकरा गई और नीचे फंसकर घिसटती हुई चली गई। बाइक के ईंधन टैंक का कैप खुल जाने के कारण आग लग गई।

कुरनूल के एसपी विक्रांत पटेल ने एक बस ड्राइवर के हवाले से बताया कि बाइक पहले से सड़क पर पड़ी थी। ऐसा शायद पहले हुई किसी दुर्घटना के कारण हुआ होगा। कुरनूल रेंज के डीआइजी कोया प्रवीण ने बताया कि आग लगने के कुछ ही मिनटों में बस पूरी तरह जलकर लोहे का ढांचा बन गई। बस के डीजल टैंक में आग नहीं लगी जिसे बाद में एहतियान खाली कराया गया।

हादसा तड़के हुआ, उस समय अधिकांश यात्री गहरी नींद में थे। उन्हें पता भी नहीं चला कि क्या हो रहा है और उनकी मौत हो गई। शार्ट सर्किट के कारण बस का दरवाजा भी जाम हो गया था। बस में दो ड्राइवरों समेत 44 लोग सवार थे। नौ लोग घायल हुए हैं। बच गए लोगों की उम्र 25 से 35 वर्ष के बीच है। इनमें दोनों ड्राइवर शामिल हैं। घायल खतरे से बाहर हैं। बच गए यात्रियों ने बताया कि कुछ ही यात्री खिड़कियां तोड़कर और आपातकालीन दरवाजे से बाहर निलकने में सफल रहे।

डीआइजी ने बताया कि बस से 19 शव निकाले जा चुके हैं और बाइक सवार का शव भी मुर्दाघर में है। उन्होंने कहा कि दुर्घटनाग्रस्त बस में न तो आग नियंत्रण का कोई साधन उपलब्ध था और न ही कांच तोड़ने के लिए कोई हथोड़ा था। लेकिन बस का वैध आल इंडिया परमिट और फिटनेस सर्टिफिकेट था। पता चला है कि तेलंगाना पुलिस ने ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन के लिए बस के कई चालान काटे थे, जो खतरनाक ड्राइविंग और गलत पार्किंग के लिए थे।

भागने के लिए तोड़ा पीछे का दरवाजा नेल्लोर निवासी आइटी पेशेवर एस. हरिका ने बताया, 'मैं सो रही थी और जब मेरी आंख खुली, तो मैंने देखा कि आग पूरी बस में फैल रही है, जो चंद सेकंड में फैल गई। एक यात्री ने पीछे का दरवाजा तोड़ दिया और हम सभी उसी से कूदकर बाहर निकले।’ शीर्ष आइटी कंपनी में साक्षात्कार देने जा रहे हैदराबाद निवासी सूर्या ने बताया, ‘मेरे पैर टूट गए हैं क्योंकि मैं करीब 15 फीट से अधिक की ऊंचाई से कूदा था।’ उन्होंने कहा, ‘नवीन भी आइटी पेशेवर है, उससे बस में ही बात हुई थी, हम दोनों बस से कूद गए थे और अब वह अस्पताल में मेरे बगल में है।’ एक अन्य ने कहा, ‘तेज आवाज से मैं तुरंत जाग गया। बस में बहुत धुआं था।’

हमनाम दोस्तों में एक का परिवार बचा बस में दो हमनाम दोस्त भी अपने परिवारों के साथ सफर कर रहे थे। हादसे में एक परिवार तो जान बचाकर निकलने में सफल रहा, जबकि दूसरा परिवार इस हादसे में खत्म हो गया।

अलग-अलग राज्यों के थे लोग बस में अगल-अलग राज्यों के लोग सवार थे। इनमें आंध्र प्रदेश के छह और ओडिशा, तमिलनाडु व बिहार तीन यात्री शामिल हैं। बस में सवार अधिकांश यात्री हैदराबाद (तेलंगाना) के रहने वाले थे। मारे गए छह लोग भी तेलंगाना के हैं।

स्वजन की मदद के लिए हेल्पलाइन बस यात्रियों के स्वजन की सहायता के लिए कुरनूल प्रशासन ने नियंत्रण कक्ष और तेलंगाना सरकार ने हेल्पलाइन शुरू की है। तेलंगाना सरकार ने कहा कि मदद के लिए उसके अधिकारियों- एम. श्रीरामचंद्र (मोबाइल 9912919545) और ई. चिट्टीबाबू (मोबाइल 9440854433) से संपर्क किया जा सकता है। आंध्र प्रदेश की गृह मंत्री वी. अनीता ने बताया कि हादसे की जांच के लिए सरकार ने एक समिति गठित की है।

राहुल ने सुरक्षा प्रबंध पर उठाया सवाल राहुल गांधी ने सुरक्षा प्रबंधों पर सवाल उठाते हुए एक्स पर कहा, "इस तरह की बार-बार होने वाली दुर्घटनाएं हमारे सार्वजनिक परिवहन की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाती हैं। यात्रियों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और वाहन के रखरखाव की जिम्मेदारी के साथ-साथ इन घटनाओं के लिए जवाबदेही सुनिश्चित करना भी आवश्यक है।"