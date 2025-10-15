Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पांच दिन पहले खरीदी बस बनी धधकता ताबूत, जैसलमेर अग्निकांड में अबतक 20 लोगों की मौत

    By Digital Desk Edited By: Chandan Kumar
    Updated: Wed, 15 Oct 2025 09:58 AM (IST)

    राजस्थान के जैसलमेर-जोधपुर हाईवे पर एक दर्दनाक हादसे में 20 लोगों की मौत हो गई। एक नई प्राइवेट बस में आग लगने से यह हादसा हुआ, जिसमें 57 यात्री सवार थे। प्रारंभिक जांच में शॉर्ट सर्किट को आग का कारण माना जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने मृतकों के परिजनों को मुआवजे का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने भी घटनास्थल का दौरा किया और संवेदना व्यक्त की।

    prefferd source google
    Hero Image

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। राजस्थान के जैसलमेर-जोधपुर हाईवे पर मंगलवार दोपहर एक दिल दहलाने वाला हादसा हुआ, जब एक नई प्राइवेट बस में आग लगने से 20 यात्रियों की जिंदा जलकर मौत हो गई।

    पुलिस के मुताबिक, बस में 57 यात्री सवार थे। ये बस जैसलमेर से जोधपुर जा रही थी। हादसे की प्रारंभिक जांच में शॉर्ट सर्किट को आग का कारण माना जा रहा है। इस दुखद घटना ने पूरे क्षेत्र को झकझोर कर रख दिया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बस महज पांच दिन पहले खरीदी गई थी और दोपहर 3 बजे जैसलमेर से रवाना हुई थी। हाईवे पर अचानक बस के पिछले हिस्से से धुआं उठने लगा। चालक ने तुरंत बस को सड़क किनारे रोका, लेकिन देखते ही देखते आग ने पूरे वाहन को अपनी चपेट में ले लिया। स्थानीय लोग और राहगीर बचाव के लिए दौड़े, लेकिन आग की तीव्रता के आगे वे बेबस रहे।

    तत्काल राहत और बचाव कार्य शुरू

    आग की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड और पुलिस मौके पर पहुंची। स्थानीय लोगों ने भी बचाव में सहयोग किया। जिला प्रशासन ने तुरंत राहत कार्य शुरू किए। जिला कलेक्टर प्रताप सिंह ने अधिकारियों को घायलों को तत्काल चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए।

    15 यात्रियों को गंभीर जलन के साथ बचाया गया, जिनमें चार महिलाएं और दो बच्चे शामिल हैं। कुछ घायलों को 70 प्रतिशत तक जलन हुई है। उन्हें पहले जैसलमेर के जवाहर अस्पताल ले जाया गया और बाद में उन्नत उपचार के लिए जोधपुर रेफर किया गया। नेशनल हाईवे 125 पर ग्रीन कॉरिडोर बनाकर आठ एंबुलेंस के साथ पुलिस एस्कॉर्ट के जरिए घायलों को जोधपुर पहुंचाया गया।

    मृतकों की पहचान के लिए डीएनए टेस्ट

    जिला कलेक्टर ने बताया कि बस पूरी तरह जलकर खाक हो गई, और कई शव इतने जल गए कि उनकी पहचान असंभव है। जोधपुर से डीएनए और फोरेंसिक टीमें मौके पर पहुंची हैं। कलेक्टर ने कहा, "मृतकों की पहचान डीएनए टेस्ट के जरिए होगी, जैसा कि अहमदाबाद विमान हादसे में किया गया था। इसके बाद ही शव परिजनों को सौंपे जाएंगे।"

    हादसे की गंभीरता को देखते हुए राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा मंगलवार रात जैसलमेर पहुंचे और जले हुए बस का निरीक्षण किया। उन्होंने प्रभावित परिवारों के प्रति संवेदना जताई और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की।

    प्रधानमंत्री ने जताया दुख, मुआवजे का ऐलान

    प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हादसे पर गहरा दुख जताया। पीएमओ के एक एक्स पोस्ट में उन्होंने कहा, "जैसलमेर, राजस्थान में हुए हादसे में जानमाल के नुकसान से व्यथित हूं। मेरी संवेदनाएं प्रभावित लोगों और उनके परिवारों के साथ हैं। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं।"

    उन्होंने मृतकों के परिजनों के लिए पीएमएनआरएफ से 2 लाख रुपये और घायलों के लिए 50,000 रुपये की अनुग्रह राशि की घोषणा की। यह हादसा न केवल एक त्रासदी है, बल्कि नई बसों की सुरक्षा जांच की जरूरत को भी रेखांकित करता है।

    यह भी पढ़ें: बुर्ज खलीफा में फ्लैट, कई लग्जरी कार और 8 हजार करोड़ की नेट वर्थ; जबलपुर का सतीश कैसे बना दुबई का बड़ा बिजनेसमैन?