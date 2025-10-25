आंध्र प्रदेश के कुरनूल हादसे के बाद अब तेलंगाना में पलटी बस, 20 घायल

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। आंध्र प्रदेश के कुरनूल जिले में एक लग्जरी बस में आग लगने से 20 लोगों की मौत के एक दिन बाद, शनिवार को हैदराबाद से आंध्र प्रदेश के गुंटूर जाते समय एक प्राइवेट बस पलट गई। बस में सवार सभी 20 लोग घायल हो गए और उन्हें इलाज के लिए पास के अस्पताल ले जाया गया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

एक वीडियो में तेलंगाना के रंगा रेड्डी जिले में पेड्डा अंबरपेट म्युनिसिपैलिटी के पास आउटर रिंग रोड (ओआरआर) पर बस को दाहिनी ओर पलटा हुआ देखा जा सकता है और बचाव दल उसे घेरे हुए हैं। जिस रेलिंग पर बस टकराई थी वह गिर गई, जिससे पता चलता है कि हादसा कितना भयानक था।

तुरंत शुरू हुआ बचाव अभियान पुलिस, ओआरआर रखरखाव कर्मचारी और स्थानीय लोगों ने तुरंत मौके पर बचाव अभियान शुरू किया। इससे पहले शुक्रवार को हैदराबाद से बेंगलुरु जा रही एक बस में आग लग गई थी, जिसमें 43 लोग सवार थे।