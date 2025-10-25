Language
    आंध्र प्रदेश के कुरनूल हादसे के बाद अब तेलंगाना में पलटी बस, 20 घायल

    By Digital Desk Edited By: Abhishek Pratap Singh
    Updated: Sat, 25 Oct 2025 05:45 PM (IST)

    आंध्र प्रदेश के कुरनूल में बस दुर्घटना के बाद, तेलंगाना के रंगा रेड्डी जिले में एक और बस दुर्घटना हुई। हैदराबाद से गुंटूर जा रही एक निजी बस पलटने से 20 लोग घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यह घटना आउटर रिंग रोड पर हुई। पुलिस और स्थानीय लोगों ने तुरंत बचाव अभियान शुरू किया।

    तेलंगाना में पलटी पड़ी बस।

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। आंध्र प्रदेश के कुरनूल जिले में एक लग्जरी बस में आग लगने से 20 लोगों की मौत के एक दिन बाद, शनिवार को हैदराबाद से आंध्र प्रदेश के गुंटूर जाते समय एक प्राइवेट बस पलट गई। बस में सवार सभी 20 लोग घायल हो गए और उन्हें इलाज के लिए पास के अस्पताल ले जाया गया।

    एक वीडियो में तेलंगाना के रंगा रेड्डी जिले में पेड्डा अंबरपेट म्युनिसिपैलिटी के पास आउटर रिंग रोड (ओआरआर) पर बस को दाहिनी ओर पलटा हुआ देखा जा सकता है और बचाव दल उसे घेरे हुए हैं। जिस रेलिंग पर बस टकराई थी वह गिर गई, जिससे पता चलता है कि हादसा कितना भयानक था।

    तुरंत शुरू हुआ बचाव अभियान

    पुलिस, ओआरआर रखरखाव कर्मचारी और स्थानीय लोगों ने तुरंत मौके पर बचाव अभियान शुरू किया। इससे पहले शुक्रवार को हैदराबाद से बेंगलुरु जा रही एक बस में आग लग गई थी, जिसमें 43 लोग सवार थे।

    कुरनूल बस हादसे को लेकर पुलिस ने क्या कहा?

    कुरनूल के पुलिस अधीक्षक विक्रांत पाटिल ने कहा, "सुबह करीब 3 बजे हैदराबाद से बेंगलुरु जा रही एक बस ने एक टू-व्हीलर को टक्कर मार दी, जो बस के नीचे फंस गया। शायद इसी वजह से चिंगारी निकली जिससे आग लग गई।"

