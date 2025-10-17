छत्तीसगढ़ में आज 190 माओवादी डालेंगे हथियार, मुख्यमंत्री के समक्ष करेंगे समर्पण
जेएनएन, जगदलपुर। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में शुक्रवार को 190 माओवादी मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के समक्ष हथियार डालने जा रहे हैं। इसके लिए अबूझमाड़ जंगल में सक्रिय माड़ डिवीजन के 140 माओवादी गुरुवार को समर्पण के लिए निकले हैं। इस समूह का नेतृत्व संगठन के प्रवक्ता माओवादी रूपेश और डिवीजन सचिव रणिता कर रहे हैं।
माओवादियों को सुरक्षा के साथ जगदलपुर लाया जाएगा
यह दल इंद्रावती नदी पार कर भैरमगढ़ क्षेत्र में पुलिस सुरक्षा घेरे में पहुंच चुका है, जहां से उन्हें सुरक्षा के साथ जगदलपुर लाया जाएगा। इस दल में दो जोनल कमेटी सदस्य, 15 डिविजनल कमेटी सदस्य और 121 एरिया कमेटी व जनमिलिशिया कैडर शामिल हैं। उनके पास एके 47 सहित 71 हथियार हैं।
50 माओवादी भी जगदलपुर लाए जा रहे हैं
कांकेर में समर्पण कर चुके माओवादी भास्कर और राजू सलाम के नेतृत्व में 50 माओवादी भी जगदलपुर लाए जा रहे हैं। उल्लेखनीय है कि एक सप्ताह पूर्व माड़ डिवीजन की सचिव रणिता ने घोषणा की थी कि 100 से अधिक माओवादी 15 अक्टूबर तक समर्पण करेंगे।
अबूझमाड़ में ही बसव राजू सहित 89 माओवादी मारे गए
बुधवार को छह करोड़ के इनामी माओवादी भूपति के साथ माड़ डिवीजन के 60 माओवादियों ने महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के आत्मसमर्पण किया। अब माड़ डिवीजन के 140 तथा रावघाट एरिया कमेटी के 50 माओवादी समर्पण को निकल पड़े हैं।
बता दें कि अबूझमाड़ में ही बसव राजू सहित 89 माओवादी मारे गए, जबकि दक्षिण बस्तर सब-जोनल प्रमुख और केंद्रीय समिति सदस्य सुजाता तथा सुधाकर की पत्नी ककराला सुनीता सहित 200 से अधिक माओवादी समर्पण कर चुके हैं।
छत्तीसगढ़ में अब तक 2100 माओवादियों ने समर्पण किया
जनवरी 2024 से भाजपा सरकार बनने के बाद से छत्तीसगढ़ में अब तक 2100 माओवादियों ने समर्पण किया है, 1785 गिरफ्तार किए गए हैं और 477 मुठभेड़ में ढेर किए जा चुके हैं।
