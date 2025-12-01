जयपुर के सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज में रैगिंग का आरोप, 17 छात्र निलंबित
जागरण संवाददाता, जयपुर। जयपुर स्थित सरकारी सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज में रैगिंग के आरोप में 17 छात्रों को निलंबित कर दिया गया है। यह कार्रवाई एक छात्र की तरफ से राष्ट्रीय मेडिकल आयोग में दर्ज शिकायत के आधार पर की गई है।
शिकायत प्रथम वर्ष के छात्र ने दर्ज करवाते हुए लिखा था कि वरिष्ठ छात्र उसे और उसके साथियों को परेशान करते हैं। बार-बार कनिष्ठ छात्रों का नाम पूछते हैं। गाना गाकर सुनाने को कहते हैं। कभी मुर्गा बनवाते हैं तो कभी मानसिक रूप से परेशान करते हैं।
शिकायत की जांच और पीड़ित छात्रों से पूछताछ के आधार पर 17 छात्रों को निलंबित किया गया है। रैगिंग विरोधी कमेटी की चेयरमैन डॉ. मोनिका जैन ने बताया कि जिन छात्रों को निलंबित किया गया है, उनके स्वजन को सूचना दी गई है। इन छात्रों के आगामी आदेश तक कक्षा में प्रवेश पर रोक भी लगा दी गई है।
