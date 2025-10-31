Language
    गुजरात में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, अवैध रूप से रह रहीं 17 बांग्लादेशी महिलाओं को लिया गया हिरासत में

    By Jeet Kumar Edited By: Jeet Kumar
    Updated: Fri, 31 Oct 2025 03:17 AM (IST)

    अवैध रूप से रह रहीं 17 बांग्लादेशी महिलाओं को लिया गया हिरासत में (सांकेतिक तस्वीर)

    पीटीआई,अहमदाबाद। पुलिस ने बांग्लादेश की 17 महिलाओं को हिरासत में लिया है। ये अहमदाबाद के सोला इलाके के विभिन्न हिस्सों में अपनी असली पहचान छिपाकर अवैध रूप से रह रही थीं।

    सहायक पुलिस आयुक्त (एसीपी) एचएम कंसागरा ने बताया कि इन महिलाओं ने दावा किया है कि ये मजदूरी कर अपनी आजीविका चलाती थीं। लेकिन इनके देह व्यापार के धंधे में भी संलिप्त होने की आशंका है।

    उन्होंने बताया कि प्रारंभिक जांच से पता चला है कि ये बांग्लादेशी महिलाएं एजेंटों की मदद से सीमा पार कर आईं थीं। सोला थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले विभिन्न इलाकों में किराए के मकानों में रह रही थीं।

    कंसागरा ने कहा कि एक विशेष सूचना के आधार पर सोला पुलिस ने चार से पांच ठिकानों पर छापेमारी की और अवैध रूप से रह रही 17 बांग्लादेशी महिलाओं को हिरासत में ले लिया। हमें उनके दस्तावेज और पहचान पत्र मिले, जिनसे उनकी नागरिकता साबित हुई है। ये महिलाएं 21 से 49 वर्ष की हैं।

