    बंगाल में प्रसाद खाने से 150 से अधिक लोग बीमार, उल्टी और दस्त के कारण कई की हालत गंभीर

    By Jagran News Edited By: Swaraj Srivastava
    Updated: Sun, 19 Oct 2025 07:30 PM (IST)

    पश्चिम बंगाल के पश्चिम मेदिनीपुर जिले में प्रसाद खाने के बाद 150 से अधिक लोग बीमार हो गए। सामुदायिक मनसा पूजा के दौरान श्रद्धालुओं ने खिचड़ी का प्रसाद खाया, जिसके बाद कई लोगों को उल्टी और दस्त की शिकायत हुई। प्रशासन ने तुरंत चिकित्सा शिविर लगाकर पीड़ितों का इलाज शुरू किया और गंभीर रूप से बीमार पांच लोगों को अस्पताल भेजा गया।

    Hero Image

    रविवार सुबह से ही एक चिकित्सा शिविर लगाया गया है (प्रतीकात्मक तस्वीर)

    राज्य ब्यूरो, जागरण, कोलकाता। बंगाल के पश्चिम मेदिनीपुर जिले के दासपुर इलाके में पूजा के दौरान प्रसाद खाने के बाद 150 से अधिक लोग बीमार पड़ गए। पुलिस सूत्रों के अनुसार शनिवार रात इलाके में सामुदायिक मनसा पूजा थी और पूजा समिति ने श्रद्धालुओं के लिए खिचड़ी का प्रसाद रखा।

    तीन सौ से ज्यादा लोगों ने प्रसाद खाया, लेकिन आधे से ज्यादा लोगों को उल्टी और दस्त होने लगे। बीमार पड़ने वालों में कई महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। लोगों के इलाज के लिए रविवार सुबह से ही एक चिकित्सा शिविर लगाया गया है।

    रविवार को किया गांव का दौरा

    प्रशासन के अधिकारी तुरंत मौके पर पहुंचे। हालांकि, दासपुर थाना क्षेत्र के सूरतपुर गांव में भारी हंगामा हुआ। दासपुर प्रखंड विकास अधिकारी दीपांकर बिस्वास ने बीमार पड़े पीडि़तों के इलाज की व्यवस्था की। रविवार सुबह उन्होंने गांव का दौरा किया और जमीनी हालात का जायजा लिया। दासपुर पंचायत समिति के अध्यक्ष सुकुमार पात्रा भी घटनास्थल पर पहुंचे।

    स्वास्थ्य विभाग द्वारा इलाके में एक चिकित्सा शिविर लगाया गया, जहां लोगों को प्राथमिक उपचार दिया जा रहा है। पुलिस के अनुसार पांच लोगों को अस्पताल भेजा गया है क्योंकि उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। इलाके से पानी के नमूने भी एकत्र किए गए हैं।