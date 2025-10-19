बंगाल में प्रसाद खाने से 150 से अधिक लोग बीमार, उल्टी और दस्त के कारण कई की हालत गंभीर

राज्य ब्यूरो, जागरण, कोलकाता। बंगाल के पश्चिम मेदिनीपुर जिले के दासपुर इलाके में पूजा के दौरान प्रसाद खाने के बाद 150 से अधिक लोग बीमार पड़ गए। पुलिस सूत्रों के अनुसार शनिवार रात इलाके में सामुदायिक मनसा पूजा थी और पूजा समिति ने श्रद्धालुओं के लिए खिचड़ी का प्रसाद रखा।

तीन सौ से ज्यादा लोगों ने प्रसाद खाया, लेकिन आधे से ज्यादा लोगों को उल्टी और दस्त होने लगे। बीमार पड़ने वालों में कई महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। लोगों के इलाज के लिए रविवार सुबह से ही एक चिकित्सा शिविर लगाया गया है।

रविवार को किया गांव का दौरा प्रशासन के अधिकारी तुरंत मौके पर पहुंचे। हालांकि, दासपुर थाना क्षेत्र के सूरतपुर गांव में भारी हंगामा हुआ। दासपुर प्रखंड विकास अधिकारी दीपांकर बिस्वास ने बीमार पड़े पीडि़तों के इलाज की व्यवस्था की। रविवार सुबह उन्होंने गांव का दौरा किया और जमीनी हालात का जायजा लिया। दासपुर पंचायत समिति के अध्यक्ष सुकुमार पात्रा भी घटनास्थल पर पहुंचे।