MP News: पन्ना में 150 कैरेट का हीरा जांच में निकला पत्थर, विवाद के बाद पुलिस ने किया था जब्त

जेएनएन, पन्ना। पन्ना में 18 अक्टूबर को पुलिस द्वारा बरामद किए गए कथित 150 कैरेट के हीरे की हीरा कार्यालय में अधिकारियों, हीरा पारखी और व्यापारियों की मौजूदगी में शनिवार को जांच की गई। जांच में वह स्फटिक पत्थर निकला।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

जिला खनिज अधिकारी रवि पटेल ने बताया कि 17 सितंबर को बिलखुरा के खदान संचालक जयबहादुर सिंह ने पुलिस और हीरा कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई थी कि उसके साझेदार दयाराम पटेल ने हीरा हड़प लिया है, जो कि 150 कैरेट तक का हो सकता है, इसके बाद पुलिस ने हीरा को जब्त कर जांच के लिए हीरा कार्यालय भेजा था।