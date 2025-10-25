MP News: पन्ना में 150 कैरेट का हीरा जांच में निकला पत्थर, विवाद के बाद पुलिस ने किया था जब्त
पन्ना में 18 अक्टूबर को पुलिस द्वारा बरामद किए गए कथित 150 कैरेट के हीरे की हीरा कार्यालय में अधिकारियों, हीरा पारखी और व्यापारियों की मौजूदगी में शनिवार को जांच की गई। जांच में वह स्फटिक पत्थर निकला। बता दें कि पन्ना के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा हीरा 44 कैरेट का 1961 में मिला था।
जिला खनिज अधिकारी रवि पटेल ने बताया कि 17 सितंबर को बिलखुरा के खदान संचालक जयबहादुर सिंह ने पुलिस और हीरा कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई थी कि उसके साझेदार दयाराम पटेल ने हीरा हड़प लिया है, जो कि 150 कैरेट तक का हो सकता है, इसके बाद पुलिस ने हीरा को जब्त कर जांच के लिए हीरा कार्यालय भेजा था।
परीक्षण में यह स्पष्ट हुआ है कि यह चमकीला पत्थर हीरा नहीं, बल्कि एक सामान्य खनिज सिलिका यानी क्वार्ट्ज (स्फटिक) है। इसका वजन 132 कैरेट 17 सेंट है। बता दें कि पन्ना के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा हीरा 44 कैरेट का 1961 में मिला था।
