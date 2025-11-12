अमेरिका, चीन-इजरायल और जापान समेत 15 देशों ने दिया भारत को समर्थन; कहा- 'हम आतंकवाद के खिलाफ आपके साथ'

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। दिल्ली बम विस्फोट पर दो दर्जन से ज्यादा देशों ने शोक संदेश जारी किया है। कई वैश्विक नेताओं ने भी इस दुखद घटना पर भारत के प्रति एकजुटता दिखाई है। संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, इजरायल, जापान, कनाडा, मलेशिया, श्रीलंका, मिस्त्र, नेपाल, अफगानिस्तान, तुर्की, ईरान, दक्षिण कोरिया, साइप्रस और क्यूबा जैसे देशों ने अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त की हैं।

इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने पीएम मोदी को संबोधित करते हुए ट्वीट किया, “सारा और मैं, तथा इजरायल के लोग, पीड़ित परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करते हैं। इस दुख की घड़ी में इजरायल भारत के साथ मजबूती से खड़ा है।''

चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि, “दिल्ली के रेड फोर्ट मेट्रो स्टेशन के निकट हुए विस्फोट से प्रभावित सभी लोगों के प्रति हमारी हार्दिक सहानुभूति।'' जापान के प्रधानमंत्री सानाए ताकाइची और श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके ने उक्त दुर्घटना पर गहरा शोक जताते हुए भारत के साथ एकजुटता का आह्वान किया है। वहीं, कुछ देशों ने अपने नागरिकों को सतर्क रहने की सलाह भी दी है।

अमेरिकी दूतावास ने अपने नागरिकों के लिए सुरक्षा अलर्ट जारी कर कहा, “लाल किला और चांदनी चौक क्षेत्र से बचें, भीड़-भाड़ वाली जगहों पर न जाएं और स्थानीय मीडिया पर नजर रखें।'' ब्रिटिश उच्चायोग ने यात्रा सलाह जारी कर अपने नागरिकों को दिल्ली के प्रभावित इलाकों और भारत पाकिस्तान सीमा के आसपास के क्षेत्रों में जाने से बचने की बात कही।

दरअसल जिस तरह एक दिन पहले ही प्रधानमंत्री मोदी ने भूटान की धरती से अंग्रेजी में बोलते हुए चेतावनी दी कि घटना में शामिल लोगों को बख्शा नहीं जाएगा, उसके बाद इस अटकल को खारिज नहीं किया जा सकता है कि विदेशी ताकतों का हाथ नजर आया तो भारत की ओर से कार्रवाई भी हो सकती है। कनाडा सरकार ने अपनी यात्रा सलाह अपडेट की और नागरिकों को उच्च सतर्कता बरतने की हिदायत दी।