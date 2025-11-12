Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    अमेरिका, चीन-इजरायल और जापान समेत 15 देशों ने दिया भारत को समर्थन; कहा- 'हम आतंकवाद के खिलाफ आपके साथ'

    By Jagran News Edited By: Deepak Gupta
    Updated: Wed, 12 Nov 2025 11:30 PM (IST)

    अमेरिका, चीन, इजरायल, जापान सहित 15 देशों ने भारत को आतंकवाद के खिलाफ अपना समर्थन दिया है। इन देशों ने आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई में भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने का संकल्प लिया है। यह वैश्विक समर्थन भारत के लिए महत्वपूर्ण है।

    prefferd source google
    Hero Image

    दिल्ली में धमाका।

    जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। दिल्ली बम विस्फोट पर दो दर्जन से ज्यादा देशों ने शोक संदेश जारी किया है। कई वैश्विक नेताओं ने भी इस दुखद घटना पर भारत के प्रति एकजुटता दिखाई है। संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, इजरायल, जापान, कनाडा, मलेशिया, श्रीलंका, मिस्त्र, नेपाल, अफगानिस्तान, तुर्की, ईरान, दक्षिण कोरिया, साइप्रस और क्यूबा जैसे देशों ने अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त की हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने पीएम मोदी को संबोधित करते हुए ट्वीट किया, “सारा और मैं, तथा इजरायल के लोग, पीड़ित परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करते हैं। इस दुख की घड़ी में इजरायल भारत के साथ मजबूती से खड़ा है।''

    चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि, “दिल्ली के रेड फोर्ट मेट्रो स्टेशन के निकट हुए विस्फोट से प्रभावित सभी लोगों के प्रति हमारी हार्दिक सहानुभूति।'' जापान के प्रधानमंत्री सानाए ताकाइची और श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके ने उक्त दुर्घटना पर गहरा शोक जताते हुए भारत के साथ एकजुटता का आह्वान किया है। वहीं, कुछ देशों ने अपने नागरिकों को सतर्क रहने की सलाह भी दी है।

    अमेरिकी दूतावास ने अपने नागरिकों के लिए सुरक्षा अलर्ट जारी कर कहा, “लाल किला और चांदनी चौक क्षेत्र से बचें, भीड़-भाड़ वाली जगहों पर न जाएं और स्थानीय मीडिया पर नजर रखें।'' ब्रिटिश उच्चायोग ने यात्रा सलाह जारी कर अपने नागरिकों को दिल्ली के प्रभावित इलाकों और भारत पाकिस्तान सीमा के आसपास के क्षेत्रों में जाने से बचने की बात कही।

    दरअसल जिस तरह एक दिन पहले ही प्रधानमंत्री मोदी ने भूटान की धरती से अंग्रेजी में बोलते हुए चेतावनी दी कि घटना में शामिल लोगों को बख्शा नहीं जाएगा, उसके बाद इस अटकल को खारिज नहीं किया जा सकता है कि विदेशी ताकतों का हाथ नजर आया तो भारत की ओर से कार्रवाई भी हो सकती है। कनाडा सरकार ने अपनी यात्रा सलाह अपडेट की और नागरिकों को उच्च सतर्कता बरतने की हिदायत दी।

    फ्रांस ने भी अपने नागरिकों को भीड़भाड़ वाली जगहों से दूर रहने की चेतावनी दी। ऑस्ट्रेलिया की स्मार्ट ट्रैवलर वेबसाइट पर विस्फोट का उल्लेख कर नागरिकों को सतर्क रहने को कहा गया है। यूरोपीय संघ के राजदूत ने भी स्थिति पर नजर रखने और प्रभावित क्षेत्रों से बचने की सलाह दी। इस घटना के बाद दिल्ली और पूरे देश में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। हवाई अड्डों, रेलवे स्टेशनों, मंदिरों और बाजारों में सतर्कता बरती जा रही है।