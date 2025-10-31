देशभर के 1,466 पुलिस कर्मियों को मिलेगा केंद्रीय गृहमंत्री दक्षता पदक, जम्मू-कश्मीर के अधिकारी भी शामिल
नई दिल्ली से मिली खबर के अनुसार, पहलगाम हमले में शामिल आतंकवादियों को मारने वाले जम्मू-कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ के 40 कर्मियों समेत पूरे देश के 1,466 पुलिसकर्मियों को 2025 के लिए केंद्रीय गृहमंत्री दक्षता पदक से सम्मानित किया जाएगा। ऑपरेशन महादेव में शामिल अधिकारियों को भी पदक मिलेगा, जिसकी घोषणा सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती पर की जाएगी।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पहलगाम हमले में शामिल आतंकवादियों को मार गिराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले जम्मू-कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ के 40 कर्मियों सहित देशभर के 1,466 पुलिस कर्मियों को वर्ष 2025 के लिए केंद्रीय गृहमंत्री दक्षता पदक से सम्मानित किया जाएगा।
महानिरीक्षक (कश्मीर रेंज) वीके बिरदी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (श्रीनगर) जीवी संदीप चक्रवर्ती जम्मू-कश्मीर के उन 19 अधिकारियों में शामिल हैं, जिन्हें ऑपरेशन महादेव के लिए पदक से सम्मानित किया जाएगा। आपरेशन के दौरान सुलेमान उर्फ आसिफ को सुरक्षा बलों ने मार गिराया था।
सुलेमान 22 अप्रैल के हमले का मुख्य षड्यंत्रकर्ता
सुलेमान 22 अप्रैल के हमले का मुख्य षड्यंत्रकर्ता माना जाता है। यह कार्रवाई पहलगाम हमले के अपराधियों द्वारा सैटेलाइट फोन के इस्तेमाल का संकेत देने वाले तकनीकी संकेतों के बाद की गई थी। अन्य आतंकवादियों की पहचान जिब्रान के रूप में हुई है, जो पिछले साल सोनमर्ग सुरंग हमले में शामिल था।
हमजा अफगानी को भी आपरेशन के दौरान मार गिराया गया था। आईजी बिरदी और एसएसपी चक्रवर्ती के अलावा एक पुलिस उपमहानिरीक्षक, दो पुलिस अधीक्षक, तीन पुलिस उपाधीक्षक, दो उपनिरीक्षक, दो सहायक उपनिरीक्षक, दो हेड कांस्टेबल और चार कांस्टेबल को पदक से सम्मानित किया जाएगा।
सीआरपीएफ में एक सहायक कमांडेंट सहित 21 कर्मियों को पदक से सम्मानित किया जाएगा। इन पदक की घोषणा हर वर्ष 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती के अवसर पर की जाती है।
(न्यूज एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।