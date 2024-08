Wayanad Landslide: 13 साल की हरिनी श्री ने वायनाड के लिए जुटाया धन, लगातार 3 घंटे तक किया भरतनाट्यम; CM विजयन ने की मुलाकात

केरल सरकार के सूचना जनसंपर्क (आईपीआरडी) ने अपने आधिकारिक हैंडल पर लिखा, तमिलनाडु की 13 वर्षीय बालिका हरिनी श्री ने वायनाड भूस्खलन के लिए धन जुटाने के लिए लगातार 3 घंटे तक भरतनाट्यम किया। उसने अपनी बचत सहित 15,000 रुपये सीएमडीआरएफ को दान किए।

A 13-year-old girl child from Tamil Nadu, Harini Sri, performed #Bharatanatyam for 3 hrs straight to raise funds for #Wayanadlandslide to #standwithwayanad. She donated ₹15,000, including her savings, to #CMDRF. pic.twitter.com/v8FmbkZ1ie