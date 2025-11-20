थाईलैंड से भारत लाए गए 125 भारतीय, जालसाजों के चक्कर में फंसकर म्यांमार के ठगी केंद्रों में थे बंद
म्यांमार के म्यावाड्डी स्थित ठगी केंद्रों से रिहा किए गए 125 भारतीय नागरिकों को एक सैन्य विमान के जरिए थाईलैंड से भारत भेजा गया। भारतीय दूतावास के अनुसार, इसके साथ ही इस वर्ष मार्च से अब तक म्यांमार के ठगी केंद्रों से रिहा हुए कुल 1,500 भारतीयों को थाईलैंड के माध्यम से स्वदेश वापस लाया जा चुका है।
पीटीआई, नई दिल्ली। म्यांमार के म्यावाड्डी स्थित ठगी केंद्रों से रिहा किए गए 125 भारतीय नागरिकों को एक सैन्य विमान के जरिए थाईलैंड से भारत भेजा गया। बैंकॉक स्थित भारतीय दूतावास ने यह जानकारी दी।
भारतीय दूतावास के अनुसार, इसके साथ ही इस वर्ष मार्च से अब तक म्यांमार के ठगी केंद्रों से रिहा हुए कुल 1,500 भारतीयों को थाईलैंड के माध्यम से स्वदेश वापस लाया जा चुका है।
दक्षिण-पूर्व एशिया में ठगी केंद्रों में फंसे भारतीयों को सुरक्षित वापस लाने के भारत सरकार के प्रयासों के एक भाग के रूप में, बैंकॉक में भारतीय दूतावास और थाईलैंड के चियांग माई प्रांत में भारतीय वाणिज्य दूतावास ने भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए थाई सरकार और टाक प्रांत की विभिन्न एजेंसियों के साथ घनिष्ठ समन्वय में काम किया है।
बैंकॉक स्थित भारतीय दूतावास ने एक्सपर पोस्ट किया कि भारतीय नागरिकों को विदेश में नौकरी की पेशकश स्वीकार करने से पहले विदेशी नियोक्ताओं की साख की पुष्टि करने और भर्ती एजेंटों व कंपनियों के पिछले रिकॉर्ड की जांच करने की सख़्त सलाह दी जाती है। इसके अलावा, भारतीय पासपोर्ट धारकों के लिए थाईलैंड में वीजा-मुक्त प्रवेश केवल पर्यटन और अल्पकालिक व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए है और थाईलैंड में रोजगार पाने के लिए इसका दुरुपयोग नहीं किया जाना चाहिए।
इससे पहले मंगलवार को 11 महिलाओं सहित 269 भारतीय नागरिकों को भारतीय वायुसेना द्वारा संचालित दो विशेष उड़ानों के जरिए माई सोत के रास्ते स्वदेश लाया गया था।
बैंकॉक स्थित भारतीय दूतावास और चियांग माई स्थित भारतीय वाणिज्य दूतावास ने रॉयल थाई सरकार और टाक प्रांत के प्रशासन की विभिन्न एजेंसियों के साथ समन्वय करके प्रत्यावर्तन प्रक्रिया को सुगम बनाया।
