    'दिवाली और छठ पर चलेंगी 12 हजार से ज्यादा स्पेशल ट्रेनें', अश्विनी वैष्णव ने गिनाई रेलवे की उपलब्धियां

    By Digital Desk Edited By: Abhishek Pratap Singh
    Updated: Tue, 14 Oct 2025 06:00 AM (IST)

    केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि दिवाली और छठ के लिए 12,000 से अधिक विशेष ट्रेनें चलाई जाएंगी। उन्होंने बताया कि पिछले 11 वर्षों में 35 हजार किलोमीटर नई रेल पटरियां बिछाई गई हैं और लगभग 60,000 किलोमीटर रेलवे नेटवर्क का विद्युतीकरण हो चुका है। 1,300 रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास किया जा रहा है और दिल्ली-हावड़ा जैसे मार्गों पर 'कवच' प्रणाली लगाई जा रही है। हर साल 7,000 कोच बनाए जा रहे हैं।

    केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव। (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सोमवार को कहा कि त्योहारी सीजन की मांग को पूरा करने के लिए दीवाली और छठ के लिए रिकॉर्ड 12,000 से अधिक विशेष ट्रेनें चलेंगी।

    वलसाड स्थित आरपीएफ क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र में आरपीएफ के स्थापना दिवस परेड को संबोधित करते हुए वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय रेलवे एक ऐतिहासिक परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है।

    उन्होंने कहा कि पिछले 11 वर्षों में लगभग 35 हजार किलोमीटर नई रेल पटरियां बिछाई गई हैं और 99 प्रतिशत रेलवे नेटवर्क (लगभग 60,000 किलोमीटर) का विद्युतीकरण हो चुका है। वर्तमान में लगभग 150 वंदे भारत और 30 अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनें चल रही हैं, जो यात्रियों को विश्वस्तरीय यात्रा का अनुभव प्रदान करती हैं।

    '1300 रेलवे स्टेशनों का हो चुका पुनर्विकास'

    वैष्णव ने कहा कि अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 1,300 रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास किया जा चुका है, जिनमें से 110 स्टेशनों का उद्घाटन हो चुका है और शेष पर काम तेजी से चल रहा है। इसके साथ उन्होंने कहा कि दिल्ली-हावड़ा और दिल्ली-मुंबई जैसे प्रमुख मार्गों पर स्वदेशी स्वचालित ट्रेन सुरक्षा (एटीपी) प्रणाली कवच लगाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कवच को 1,200 इंजनों पर लगाया जा चुका है।

    'हर साल बनाए जा रहे 7 हजार कोच'

    उन्होंने यह भी बताया कि हर साल लगभग 7,000 कोच बनाए जा रहे हैं, जबकि लोगों की सुविधा के लिए 3,500 सामान्य कोच जोड़े गए हैं। कार्यक्रम के दौरान, केंद्रीय मंत्री ने यात्रियों की जान बचाने में उनके साहसिक प्रयासों के लिए प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पदक और जीवन रक्षा पदक से सम्मानित 41 आरपीएफ कर्मियों को सम्मानित किया।

    (न्यूज एजेंसी आईएएनएस के इनपुट के साथ)

