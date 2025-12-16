Language
    कच्चा बादाम समझकर खा लिया जहरीला फल, 11 बच्चे बीमार

    By Jagran News Edited By: Garima Singh
    Updated: Tue, 16 Dec 2025 10:59 PM (IST)

    पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के मंदिरबाजार इलाके में जहरीला फल खाने से 11 बच्चे बीमार हो गए। उल्टी, पेट दर्द और सांस लेने में तकलीफ के बाद उन् ...और पढ़ें

    24 परगना जिले 11 बच्चे बीमार

    राज्य ब्यूरो, कोलकाता। बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के मंदिरबाजार इलाके में कच्चा बादाम समझकर जहरीला फल खाने के बाद 11 बच्चे बीमार पड़ गए। उल्टी, पेट दर्द व सांस लेने में दिक्कतों के बाद इन बच्चों को डायमंड हार्बर मेडिकल कालेज एवं अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यह घटना मंदिरबाजार थाना क्षेत्र के बलदेवपुर इलाके की है।

    मिली जानकारी के अनुसार, मंदिरबाजार के बलदेवपुर गांव के 11 बच्चों ने सोमवार को खेलते समय सड़क किनारे लगे एक जहरीले पेड़ का फल बादाम समझकर खा लिया। बादाम जैसा दिखने वाला यह फल पेड़ में गुच्छों में लटका हुआ था।

    यह खाने के बाद बच्चों को उल्टी व पेट में दर्द होने लगा और सांस लेने में भी तकलीफ होने लगी। परिवारवाले पहले उन्हें इलाज के लिए मथुरापुर ग्रामीण अस्पताल ले गए, लेकिन बाद में जब हालत गंभीर हो गई, तो रात में उन्हें डायमंड हार्बर मेडिकल कालेज और अस्पताल ले जाया गया।

    फिलहाल इन सभी बच्चों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। इस घटना से इलाके में दहशत है। स्थानीय लोगों ने सड़क किनारे लगे जहरीले पेड़ों को तुंरत हटाने की मांग की है। उनका कहना है कि प्रशासन को भविष्य में ऐसे हादसे दोबारा न हों, इसके लिए कदम उठाने चाहिए।