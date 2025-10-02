बीजापुर में एक करोड़ छह लाख के इनामी 103 माओवादियों ने छोड़े हथियार
बीजापुर में केंद्रीय मंत्री अमित शाह के दौरे से ठीक पहले 103 माओवादियों ने एसपी के सामने आत्मसमर्पण किया जिन पर कुल 1 करोड़ 6 लाख 30 हजार रुपये का इनाम था। समर्पण करने वाले नक्सलियों ने बताया कि शीर्ष नेतृत्वकर्ताओं के समर्पण और मुठभेड़ों में मारे जाने के कारण उन्होंने मुख्यधारा में लौटने का फैसला किया।
डिजिटल डेस्क, बीजापुर। जिला मुख्यालय में केंद्रीय मंत्री अमित शाह के प्रवास के ऐन एक दिन पहले अभूतपूर्व रूप से 103 माओवादियों ने जिला मुख्यालय में एसपी के समक्ष सरेंडर किया है। यह संख्या अब तक के समर्पित नक्सलियों में सर्वाधिक बताई गई है। समर्पित नक्सलियों पर कुल एक करोड़ छह लाख 30 हजार रुपये का इनाम घोषित है।
सरेंडर माओवादियों में डीव्हीसीएम 01,पीपीसीएम 04, एसीएम 04, प्लाटून पार्टी सदस्य-01, डीएकेएमएस अध्यक्ष-03, सीएनएम अध्यक्ष-04, केएएमएस अध्यक्ष-02, एरिया कमेटी पार्टी सदस्य-05, मिलिशिया कमाण्डर/डिप्टी कमांडर-05, जनताना सरकार अध्यक्ष-04, पीएलजीए सदस्य-01, सीएनएम सदस्य-12, जनताना सरकार उपाध्यक्ष- 04, डीएकेएमएस उपाध्यक्ष-01, जनताना सरकार सदस्य-22, मिलिशिया प्लाटून सदस्य -23, जीपीसी-02, डीएकेएमएस सदस्य -04, भूमकाल मिलिशिया सदस्य -01 शामिल हैं। इन पर आठ लाख से एक लाख का इनाम घोषित है।
समर्पित माओवादियों ने बताया कि वर्तमान समय में संगठन के शीर्ष नेतृत्वकर्ताओं के संगठन छोड़कर समर्पण करने एवं मुठभेड़ में शीर्ष नेताओं के लगातार मारे जाने से उन्होंने मुख्यधारा में लौटने का निर्णय लिया।
जिले में चल रहे पूना मारगेम पुनर्वास से पुनजीवन अभियान व शासन की विकासोन्मुखी कार्य सड़कों का विस्तार, परिवहन की सुविधा, पानी, बिजली एवं शासन की अन्य जनकल्याणकारी योजना ग्रामीणों तक पहुंचने लगी है। सुरक्षा बलों का ग्रामीणों के साथ हो रहे सकारात्मक संवाद, सामुदायिक पुलिसिंग के तहत् दी जा रही जनकल्याकारी योजनाओं की जानकारी के चलते लगातार माओवादियो का संगठन से मोहभंग हो रहा है।
अब तक 410 ने किया सरेंडर, 421 गिरफ्तार
01 जनवरी 25 से अब तक माओवादी घटना में शामिल 421 माओवादी गिरफ्तार हुए, 410 माओवादियो ने आत्मसमर्पण किया एवं जिले में अलग-अलग मुठभेड़ में कुल 137 माओवादी मारे गए है। इस प्रकार 01 जनवरी 2024 से अब तक माओवादी घटना में शामिल 924 माओवादी गिरफ्तार हुए, 599 माओवादियो ने आत्मसमर्पण किया एवं जिले में अलग-अलग मुठभेड़ में कुल 195 माओवादी मारे गए है।
समर्पित माओवादी का नाम व पद
लच्छु पूनेम ऊर्फ संतोष डीव्हीसीएम दक्षिण सब जोनल ब्यूरो कम्युनिकेशन कमाण्डर, इनाम आठ लाख, गुड्डू फरसा उर्फ विजय कंपनी नबंर 10 पीपीसीएम, इनाम 08 लाख, भीमा सोढी उर्फ कमल सिंह उर्फ सुखदेव पीपीसीएम/सीसी दलम सुरक्षा गार्ड कमाण्डर, इनाम 08 लाख, हिडमे फरसा उर्फ मीना इनाम 08 लाख, सुखमती ओयाम कंपनी नबंर एक पार्टी सदस्या/डाक्टर टीम सदस्या इनाम 08 लाख, अर्जुन माडवी उर्फ मनीराम एओबी अन्तर्गत गालीकोण्डा एरिया कमेटी सदस्य(एसीएम) इनाम पांच लाख, मुका कुंजाम उर्फ रोशन चेरला एरिया कमेटी सदस्य/ चेरला एरिया कमेटी कम्युनिकेशन टीम कमाण्डर इनाम 05 लाख, पाकली पुनेम माड़ डिवीजन सदस्या (एसीएम)/सप्लाई टीम कमाण्डर इनाम 05 लाख व सुकली सोढी उर्फ नवता इन्द्रावती एरिया कमेटी सदस्या (एसीएम) इनाम पांच लाख रूपये तथा अन्य एक लाख के इनामी माओवादी।
