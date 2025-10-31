Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Rajasthan: उदयपुर में 10 वर्षीय बालिका से दुष्कर्म, आरोपित पिता गिरफ्तार; पीड़िता बताई पूरी दर्दनाक घटना

    By Jeet Kumar Edited By: Jeet Kumar
    Updated: Fri, 31 Oct 2025 03:23 AM (IST)

     राजस्थान के उदयपुर जिले में स्थित फलासिया थाना क्षेत्र में 10 वर्षीय बालिका के साथ दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने पिता को गिरफ्तार किया है। चौंकाने वाली बात यह है कि पिता के अलावा दो किशोरों ने भीबालिका के साथ यह घिनौनी हरकत की। पुलिस ने दोनों नाबालिगों को भी हिरासत में लिया है।

    prefferd source google
    Hero Image

    उदयपुर में 10 वर्षीय बालिका से दुष्कर्म (सांकेतिक तस्वीर)

    जागरण संवाददाता, उदयपुर। राजस्थान के उदयपुर जिले में स्थित फलासिया थाना क्षेत्र में 10 वर्षीय बालिका के साथ दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने पिता को गिरफ्तार किया है। चौंकाने वाली बात यह है कि पिता के अलावा दो किशोरों ने भी बालिका के साथ यह घिनौनी हरकत की। पुलिस ने दोनों नाबालिगों को भी हिरासत में लिया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

     

    मामले का राजफाश तब हुआ जब बालिका की दादी ने 24 अक्टूबर को फलासिया थाने में पोती की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने अगले ही दिन उसे श्यामपुरा क्षेत्र से बरामद कर लिया।

     

     दुष्कर्मी पिता तीन शादियां कर चुका है

    एएसपी हितेश मेहता ने बताया कि जब बालिका से मनोवैज्ञानिक तरीके से पूछताछ की गई, तो उसने अपने साथ हुई पूरी दर्दनाक घटना बयां कर दी।पीड़िता ने पुलिस को बताया कि उसके पिता सूरत में मजदूरी करते हैं, पिछले महीने नवरात्रि की छुट्टियों में घर आए थे। इसी दौरान उन्होंने दो से तीन बार उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने बताया कि दुष्कर्मी पिता तीन शादियां कर चुका है।

     

    दो नाबालिगों को हिरासत में लिया है

    पीड़िता डेढ़ साल की थी, तभी उसकी मां उसे छोड़कर चली गई थी, जिसके बाद से दादी ही उसकी देखभाल कर रही हैं। पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल करवाने के साथ ही पिता को गिरफ्तार करने के साथ दो नाबालिगों को हिरासत में लिया है। यह दोनों दोस्त हैं, जिन्होंने बालिका से दुष्कर्म किया।