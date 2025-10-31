Rajasthan: उदयपुर में 10 वर्षीय बालिका से दुष्कर्म, आरोपित पिता गिरफ्तार; पीड़िता बताई पूरी दर्दनाक घटना

जागरण संवाददाता, उदयपुर। राजस्थान के उदयपुर जिले में स्थित फलासिया थाना क्षेत्र में 10 वर्षीय बालिका के साथ दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने पिता को गिरफ्तार किया है। चौंकाने वाली बात यह है कि पिता के अलावा दो किशोरों ने भी बालिका के साथ यह घिनौनी हरकत की। पुलिस ने दोनों नाबालिगों को भी हिरासत में लिया है।

मामले का राजफाश तब हुआ जब बालिका की दादी ने 24 अक्टूबर को फलासिया थाने में पोती की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने अगले ही दिन उसे श्यामपुरा क्षेत्र से बरामद कर लिया। दुष्कर्मी पिता तीन शादियां कर चुका है एएसपी हितेश मेहता ने बताया कि जब बालिका से मनोवैज्ञानिक तरीके से पूछताछ की गई, तो उसने अपने साथ हुई पूरी दर्दनाक घटना बयां कर दी।पीड़िता ने पुलिस को बताया कि उसके पिता सूरत में मजदूरी करते हैं, पिछले महीने नवरात्रि की छुट्टियों में घर आए थे। इसी दौरान उन्होंने दो से तीन बार उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने बताया कि दुष्कर्मी पिता तीन शादियां कर चुका है।