जागरण संवाददाता, मीरजापुर (विंध्याचल)। व‍िंंध्‍याचल क्षेत्र में इन द‍िनों अजगर के वीड‍ि‍यो वायरल होने से क्षेत्र में दहशत का माहौल है। पकरीतर मुहल्ले सह‍ित आसपास दिख रहा 10 फीट लंबा अजगर का वीड‍ियो ही नहीं बल्‍क‍ि देखने वाले भी इसकी आहट से दहशत में हैं।

विंध्याचल के चिकानटोला स्थित पकरीतर मुहल्ले में इन दिनों एक विशाल अजगर के देखे जाने से क्षेत्र में दहशत का माहौल है। स्थानीय लोगों के अनुसार, यह अजगर लगभग आठ से दस फीट लंबा है और रात करीब बारह बजे के आसपास भोजन की तलाश में निकलता है। लोगों की आहट पाते ही वह नाली या किसी कोने में छिप जाता है।