विंध्याचल में दस फीट लंबा अजगर बना दहशत का सबब, मोहल्ले में करनी पड़ रही निगरानी
मीरजापुर के विंध्याचल क्षेत्र में एक दस फीट लंबे अजगर के दिखने से दहशत फैल गई है। पकरीतर मोहल्ले में अजगर के कारण लोग भयभीत हैं, खासकर बच्चे जो स्कूल जाते हैं। स्थानीय लोगों ने प्रशासन और वन विभाग से अजगर को पकड़ने और सुरक्षा व्यवस्था करने की मांग की है।
जागरण संवाददाता, मीरजापुर (विंध्याचल)। विंंध्याचल क्षेत्र में इन दिनों अजगर के वीडियो वायरल होने से क्षेत्र में दहशत का माहौल है। पकरीतर मुहल्ले सहित आसपास दिख रहा 10 फीट लंबा अजगर का वीडियो ही नहीं बल्कि देखने वाले भी इसकी आहट से दहशत में हैं।
विंध्याचल के चिकानटोला स्थित पकरीतर मुहल्ले में इन दिनों एक विशाल अजगर के देखे जाने से क्षेत्र में दहशत का माहौल है। स्थानीय लोगों के अनुसार, यह अजगर लगभग आठ से दस फीट लंबा है और रात करीब बारह बजे के आसपास भोजन की तलाश में निकलता है। लोगों की आहट पाते ही वह नाली या किसी कोने में छिप जाता है।
वहीं पास ही रैंबो पब्लिक स्कूल के प्रबंधक प्रदीप मिश्र ने बताया कि “मुहल्ले के लोग बेहद भयभीत हैं। बच्चे स्कूल और कोचिंग के लिए निकलते हैं, देर शाम लौटने पर अंधेरा हो जाता है, जिससे हादसे की आशंका बनी रहती है।” वहीं स्थानीय नागरिकों ने प्रशासन और वन विभाग से जल्द से जल्द अजगर को पकड़ने और इलाके में सुरक्षा के इंतजाम करने की मांग की है।
