UPSSSC Recruitment 2023: यूपी में ऑडिटर एवं असिस्टेंट अकाउंटेंट के पदों पर भर्ती, 11 जुलाई से शुरू होंगे आवेदन

UPSSSC Recruitment 2023 उत्तर प्रदेश सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन कमीशन (UPSSSC) की ओर से ऑडिटर और असिस्टेंट अकाउंटेंट के 530 रिक्त पदों पर भर्ती निकाली गयी है। भर्ती के लिए योग्य एवं इच्छुक उम्मीदवार विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। आवेदन प्रक्रिया 11 जुलाई 2023 से शुरू होगी। अभ्यर्थी आवेदन पत्र 1 अगस्त 2023 तक भर सकेंगे।

UPSSSC Recruitment 2023: उत्तर प्रदेश में निकली बंपर भर्ती।

Your browser does not support the audio element.

UPSSSC Recruitment 2023: उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) की ओर से लेखा परीक्षा एवं सहायक लेखाकार के पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन आज यानी 6 जुलाई को जारी की गयी है। नोटिफिकेशन के अनुसार भर्ती कुल 530 रिक्त पदों को भरने के लिए निकाली गयी है। जो भी उम्मीदवार इस भर्ती में भाग लेने के इच्छुक हैं उनको बता दें कि इसके लिए एप्लीकेशन प्रॉसेस 11 जुलाई 2023 से शुरू की जाएगी। आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि 1 अगस्त 2023 तय की गयी है। ऑडिटर एवं असिस्टेंट अकाउंटेंट के पदों पर आवेदन करने से पहले निर्धारित की गयी योग्यता एवं मापदंड अवश्य जांच लें। यूकेएसएसएससी ऑडिटर एवं असिस्टेंट अकाउंटेंट भर्ती 2023 आधिकारिक नोटिफिकेशन डायरेक्ट लिंक UPSSSC Auditor & Assistant Accountant Recruitment 2023: upsssc.gov.in पर कर सकेंगे आवेदन यूपीएसएसएससी भर्ती 2023 में शामिल होने के लिए केवल ऑनलाइन माध्यम से ऑफिशियल वेबसाइट upsssc.gov.in पर जाकर भरा जा सकता है। इस भर्ती में ऑनलाइन आवेदन ही स्वीकार किये जाएंगे, ऑफलाइन माध्यम से भरे गए एप्लीकेशन फॉर्म मान्य नहीं होंगे। आवेदन पत्र भरने के साथ ही सभी कैटेगरी के उम्मीदवारों को 25 रुपये शुल्क जमा करना अनिवार्य होगा। UPSSSC Bharti 2023: क्या है योग्यता इस भर्ती में भाग लेने के लिए उम्मीदवारों ने बैचलर ऑफ कॉमर्स (बीकॉम) की डिग्री या संबंधित क्षेत्र में डिप्लोमा/ O लेवल सर्टिफिकेट प्राप्त किया हो। इसके अलावा उम्मीदवारों के पास UPSSSC PET 2022 का वैलिड स्कोरकार्ड होना आवश्यक है। भर्ती में शामिल होने के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं अधिकतम आयु 40 वर्ष तय की गयी है। आयु की गणना 1 जुलाई 2023 के अनुसार की जाएगी। ऊपरी आयु सीमा में छूट नियमानुसार प्रदान की जाएगी। कैसे होगा चयन इस भर्ती में चयन के लिए केवल लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। लिखित परीक्षा के अनुसार तैयार की गयी मेरिट लिस्ट के आधार पर उम्मीदवारों को चयन कर रिक्त पदों पर तैनात किया जाएगा।

Edited By: Amit Yadav