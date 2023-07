UPSSSC Recruitment: जूनियर असिस्टेंट भर्ती परीक्षा के लिए जारी हुआ नोटिफिकेशन, जानें कब होगा एग्जाम

UPSSSC Recruitment 2022 उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (यूपीएसएसएससी) की ओर से जूनियर असिस्टेंट के 1262 पदों पर निकाली गयी भर्ती की मुख्य परीक्षा के लिए नोटिफिकेशन जारी कर तिथि घोषित कर दी है। परीक्षा का आयोजन 27 जुलाई 2023 को सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक निर्धारित केंद्रों पर किया जाएगा। एग्जाम के लिए एडमिट कार्ड जल्द ही जारी कर दिए जाएंगे।

UPSSSC Recruitment: यूपीएसएसएससी जूनियर असिस्टेंट भर्ती के लिए 27 जुलाई को आयोजित होगी मुख्य परीक्षा।

UPSSSC Recruitment 2023: उत्तर प्रदेश सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन कमीशन की ओर से जूनियर असिस्टेंट के 1262 पदों पर भर्ती निकाली गयी थी। इस भर्ती के लिए आवेदन कर चुके आवेदनकर्ताओं को भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ने के बेसब्री से इंतजार था जो अब खत्म हो गया है। यूपीएसएसएससी की ओर से सम्मिलित कनिष्ठ सहायक मुख्य परीक्षा की तिथि घोषित कर दी गयी है। परीक्षा तिथि की घोषणा UPSSSC की ऑफिशियल वेबसाइट upsssc.gov.in पर नोटिफिकेशन जारी कर साझा की गयी है। उम्मीदवार भर्ती परीक्षा से संबंधित नोटिफिकेशन आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर या इस पेज पर दिए डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। UPSSSC जूनियर असिस्टेंट भर्ती 2022 (प्रा.अ.प.2021)/8 की मुख्य परीक्षा तिथि से संबंधित नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें। UPSSSC Junior Assistant Recruitment: 27 जुलाई को आयोजित होगी परीक्षा यूपीएसएसएससी की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार जूनियर असिस्टेंट पदों के लिए मुख्य परीक्षा का आयोजन 27 जुलाई 2023 को किया जाएगा। परीक्षा सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक आयोजित की जाएगी। परीक्षा से जुड़ी विस्तृत जानकारी जल्द ही UPSSSC की ऑफिशियल वेबसाइट पर नोटिफिकेशन जारी कर साझा की जाएगी, इसलिए अभ्यर्थी समय-समय पर वेबसाइट पर अवश्य विजिट करते रहें। UPSSSC Junior Assistant Recruitment: जल्द जारी होगा एडमिट कार्ड यूपीएसएसएससी की ओर से परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के एडमिट कार्ड जल्द ही जारी किये जाएंगे। एडमिट कार्ड ऑनलाइन माध्यम से आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किये जाएंगे जहां से मांगी गयी जानकारी (लॉग इन क्रेडेंशियल) दर्ज करके इसे डाउनलोड कर सकेंगे। उम्मीदवार ध्यान रखें कि जब भी वे परीक्षा केंद्र पर जाएं तो एडमिट कार्ड एवं एक वैलिड पहचान पत्र अनिवार्य रूप से साथ लेकर जाएं। बिना एडमिट कार्ड एवं वैलिड पहचान पत्र के आपको परीक्षा केंद्र पर एंट्री नहीं दी जाएगी। आपको बता दें कि भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 21 नवंबर 2022 से 14 दिसंबर 2022 तक पूर्ण की गयी थी।

