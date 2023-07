UPSC Recruitment 2023: संघ लोक सेवा आयोग ने लीगल ऑफिसर सहित अन्य पदों पर निकाली भर्ती, 27 जुलाई तक करें आवेदन

UPSC Recruitment 2023 इन पदों पर आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को केवल 25 का शुल्क भुगतान करना होगा। एससी/एसटी/पीडब्ल्यूबीडी/महिला उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क के भुगतान से छूट दी गई है। फीस का भुगतान या तो एसबीआई की किसी भी शाखा में नकद या किसी भी बैंक की नेट बैंकिंग सुविधा का उपयोग करके या वीज़ा/मास्टर/रुपे/क्रेडिट/डेबिट कार्ड/यूपीआई भुगतान से करना होगा।

UPSC Recruitment 2023: यूपीएससी ने लीगल ऑफिसर समेत अन्य पदों पर भर्ती निकाली है।

Your browser does not support the audio element.

एजुकेशन डेस्क। UPSC Recruitment 2023: संघ लोक सेवा आयोग (Union Public Service Commission) ने लीगल ऑफिसर और डिप्टी आर्किटेक्ट समेत अन्य पदों पर भर्ती निकाली है। इस वैकेंसी के माध्यम से कुल 71 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इन पदों के लिए पंजीकरण प्रक्रिया 8 जुलाई से शुरू होगी और 27 जुलाई, 2023 को समाप्त होगी। लास्ट डेट के बाद कोई भी एप्लीकेशन फॉर्म स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसलिए इस बात का ध्यान रखें। UPSC Recruitment 2023: वैकेंसी डिटेल्स जारी अधिसूचना के अनुसार लीगल ऑफिसर के 02 और साइंटिफिक ऑफिसर के 1 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। वहीं, डिप्टी आर्किटेक्ट के 53 और और साइंटिस्ट के 7 पदों पर भर्ती की जाएंगी। इसके अलावा, जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर के 02 और असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ माइन सेफ्टी के 2 पदों पर नियुक्तियां होनी हैं। इसके अलावा, डायरेक्ट जनरल 01 पदों पर भर्ती की जाएगी। इन पदों पर आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे शैक्षणिक योग्यता की जांच अच्छी तरह कर लें और उसके बाद ही अप्लाई करें, क्योंकि अगर आवेदन पत्र में केाई भी गड़बड़ी पकड़ में आती है तो फिर आवेदन पत्र रिजेक्ट कर दिया जाएगा। UPSC Recruitment 2023: ये होगी फीस इन पदों पर आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को केवल 25 का शुल्क भुगतान करना होगा। एससी/एसटी/पीडब्ल्यूबीडी/महिला उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क के भुगतान से छूट दी गई है। फीस का भुगतान या तो एसबीआई की किसी भी शाखा में नकद या किसी भी बैंक की नेट बैंकिंग सुविधा का उपयोग करके या वीज़ा/मास्टर/रुपे/क्रेडिट/डेबिट कार्ड/यूपीआई भुगतान से करना होगा। यूपीएससी लीगल ऑफिसर समेत अन्य पदों पर भर्ती से संबंधित अधिक विवरण के लिए उम्मीदवारों को यूपीएससी की आधिकारिक साइट पर विजिट करना होगा। यह भी पढ़ें: LIVE Sarkari Naukri 2023: सीबीएसई ने सप्लीमेंट्री परीक्षा के एडमिट कार्ड किए जारी, जल्द जारी होगा सीयूईटी यूजी का रिजल्ट

Edited By: Nandini Dubey