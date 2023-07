UPSC EPFO Exam 2023 Analysis: यूपीएससी ईपीएफओ भर्ती एग्जाम हुआ संपन्न, जानें कितने प्राप्त करने होंगे अंक

UPSC EPFO Exam 2023 यूपीएससी की ओर से आज सुबह 9 बजकर 30 मिनट से 11 बजकर 30 मिनट तक ईपीएफओ भर्ती के रिटेन एग्जाम का आयोजन किया गया है। परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों को 2 घंटे का समय प्रदान किया गया था जिसमें सभी बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। जो उम्मीदवार लिखित परीक्षा में निर्धारित अंक प्राप्त कर लेंगे उनको इंटरव्यू के लिए आमंत्रित किया जाएगा।

UPSC EPFO Exam 2023 Analysis: यूपीएससी ईपीएफओ एग्जाम हुआ संपन्न, यहां से जानें कैसा रहा प्रश्नपत्र का स्तर।

UPSC EPFO Exam 2023: संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) की ओर से आज यानी कि 2 जुलाई को ईपीएफओ एग्जाम का आयोजन किया गया है। एग्जाम का आयोजन सुबह 9:30 से 11:30 तक किया गया है। यह एग्जाम प्रवर्तन अधिकारी (EO) और लेखा अधिकारी (AO) एवं सहायक भविष्य निधि आयुक्त (APFC) के पदों पर हो रही भर्ती के लिए आयोजित किया गया है। जो उम्मीदवार इस एग्जाम में सफलता प्राप्त करेंगे वे भर्ती के अगले चरण के लिए क्वालीफाई कर जाएंगे। परीक्षा संपन्न होने बाद अभ्यर्थियों की ओर से मिली जानकारी के अनुसार इस वर्ष का पेपर का स्तर न ही ज्यादा कठिन रहा है और न ही ज्यादा सरल रहा है। UPSC EPFO Recruitment 2023: कितने प्राप्त करने होंगे अंक यूपीएससी एग्जाम में सफलता प्राप्त करने के लिए न्यूनतम अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। यूपीएससी की ओर से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार जनरल एवं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के उम्मीदवारों को 50 या उससे अधिक, ओबीसी वर्ग को 45 या उससे अधिक, एससी/ एसटी/ पीडब्ल्यूडी को 40 या उससे अधिक प्राप्त करना अनिवार्य है। UPSC EPFO Recruitment 2023: सिलेक्शन प्रॉसेस यूपीएससी ईपीएफओ भर्ती में चयनित होने के लिए उम्मीदवारों की लिखित परीक्षा का आयोजन 2 जुलाई को हो गया है। यूपीएससी की ओर से कुछ दिन बाद एग्जाम का रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। जो उम्मीदवार रिटेन टेस्ट में सफलता प्राप्त करेंगे उनको इंटरव्यू/पर्सनैलिटी टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा।

