    UP Anganwadi Bharti 2025: उत्तर प्रदेश में आंगनवाड़ी के पदों पर आवेदन शुरू, बारहवीं पास महिलाएं कर सकती हैं अप्लाई

    By Neha Singh Edited By: Neha Singh
    Updated: Sat, 08 Nov 2025 04:17 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश में आंगनवाड़ी के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन शुरू हो गए हैं। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर इन पदों के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकती हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 20 नवंबर निर्धारित है।

    UP Anganwadi Bharti 2025: इस दिन तक करें आवेदन।

    जॉब डेस्क, नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश में आंगनवाड़ी के पदों पर भर्ती के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है। आधिकारिक अधिसूचना के तहत यह भर्ती बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार के अंतर्गत बाल विकास परियोजनाओं में आंगनवाड़ी के पदों पर भर्ती के लिए महिला अभ्यर्थियों के लिए जारी किया गया है। जो अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश में आंगनबाड़ी के पदों पर नौकरी करना चाहती हैं, वे इन पदों के लिए आवेदन कर सकती हैं। इन पदों पर आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। इच्छुक एवं योग्य महिला अभ्यर्थी 20 नवंबर, 2025 तक आधिकारिक वेबसाइट upanganwadibharti.in पर जाकर आंगनवाड़ी पदों के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकती हैं।

    यहां से डायरेक्ट करें अप्लाई

    पात्रता मानदंड

    • आंगनवाड़ी के पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास भारत के किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से न्यूनतम कक्षा 12वीं व इसके समकक्ष शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए।
    • उम्मीदवारों की आयु की गणना 17 सितंबर, 2025 के आधार पर की जाएगी।
    • आवेदन करने के लिए महिला अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 18 वर्ष व अधिकतम आयु 35 वर्ष निर्धारित की गई है।

    कितनी मिलेगी सैलरी

    आंगनवाड़ी के पदों पर चयनित महिला अभ्यर्थियों को प्रतिमाह 4500 रुपये प्रदान किए जाएंगे।

    ऐसे करें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन

    जो महिला अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश में आंगनवाड़ी के पदों पर नौकरी करना चाहती हैं, वे यहां बताए गए निम्नलिखित स्टेप्स की मदद से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को पूरा कर सकती हैं।

    • आवेदन करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट  upanganwadibharti.in पर जाकर विजिट करें।
    • इसके बाद वेबसाइट के होमपेज पर लेटेस्ट लिंक सेक्शन कर क्लिक करें।
    • अब 'Anganwadi Worker Registration' लिंक पर क्लिक करें।
    • लिंक पर क्लिक करने के बाद अपना नाम, पिता का नाम, जिला व मोबाइल नबंर को दर्ज करके रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को पूरा कर लें।
    • अब आवश्यक शैक्षणिक योग्यता की जानकारी को दर्ज करें।
    • अंत में फॉर्म सबमिट करने के बाद इसका एक प्रिंट आउट भी अवश्य निकाल लें।

    आवेदन करने के लिए जरूरी सूचना

    उत्तर प्रदेश में आंगनवाड़ी के पदों पर आवेदन करने के लिए जरूरी है कि अभ्यर्थी उसी ग्रामीण क्षेत्र की निवासी होनी चाहिए, जिसके लिए विज्ञापन जारी किया गया है। इसके साथ ही एक आंगनवाड़ी केंद्र पर एक परिवार की दो महिलाओं की नियुक्ति स्वीकार नहीं की जाएगी।

