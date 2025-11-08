UP Anganwadi Bharti 2025: उत्तर प्रदेश में आंगनवाड़ी के पदों पर आवेदन शुरू, बारहवीं पास महिलाएं कर सकती हैं अप्लाई

जॉब डेस्क, नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश में आंगनवाड़ी के पदों पर भर्ती के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है। आधिकारिक अधिसूचना के तहत यह भर्ती बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार के अंतर्गत बाल विकास परियोजनाओं में आंगनवाड़ी के पदों पर भर्ती के लिए महिला अभ्यर्थियों के लिए जारी किया गया है। जो अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश में आंगनबाड़ी के पदों पर नौकरी करना चाहती हैं, वे इन पदों के लिए आवेदन कर सकती हैं। इन पदों पर आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। इच्छुक एवं योग्य महिला अभ्यर्थी 20 नवंबर, 2025 तक आधिकारिक वेबसाइट upanganwadibharti.in पर जाकर आंगनवाड़ी पदों के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकती हैं।