UKSSSC VDO Answer Key 2023: उत्तराखंड वीडीओ भर्ती परीक्षा के लिए आंसर की जारी, यहां से करें डाउनलोड

UKSSSC VDO Answer Key 2023: उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UKSSSC) की ओर से विलेज डिपार्टमेंट ऑफिसर (VDO) पदों के लिए पुनर्परीक्षा के लिए आंसर की जारी कर दी गयी है। आंसर की यूकेएसएसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट sssc.uk.gov.in पर जारी की गयी है जहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। आंसर की के माध्यम से उम्मीदवार अपने रिजल्ट का अनुमान लगा सकते हैं। आपको बता दें कि बीडीओ भर्ती की पुनर्परीक्षा 9 जुलाई 2023 को प्रातः 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक आयोजित की गयी थी। अगर उम्मीदवारों को आंसर की में दिए किसी उत्तर पर आपत्ति है तो वे उस पर आपत्ति भी दर्ज कर सकते हैं।

UKSSSC VDO Answer Key 2023 डायरेक्ट लिंक

Uttarakhand VDO Recruitment Answer Key 2023: ऐसे डाउनलोड कर सकते हैं आंसर की

यूकेएसएसएससी वीडीओ भर्ती 2023 आंसर की डाउनलोड करने के लिए आपको आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है। वेबसाइट पर आपको ANSWER KEY FOR ALL EXAM AND ONLINE OBJECTION के लिंक पर क्लिक करना है। अब आपको "पदनाम-स्नातक स्तरीय परीक्षा की उत्तरकुंजी हेतु क्लिक करें" लिंक पर क्लिक करना है। आंसर की स्क्रीन पर ओपन हो जाएगी। अब आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं।

UKSSSC VDO Answer Key 2023: दर्ज कर सकते हैं आपत्ति

यूकेएसएसएससी वीडीओ भर्ती आंसर की डाउनलोड करने के बाद उम्मीदवार अपने सभी प्रश्न एवं उत्तरों का अच्छे से मिलान कर लें। अगर अभ्यर्थियों को आंसर की में दिए किसी उत्तर पर आपत्ति होती है तो वे 10 जुलाई यानी आज से उस पर आपत्ति दर्ज कर सकते हैं।

इस भर्ती के जरिये छात्रावास अधीक्षक, ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी, मेट्रन केयर सह हॉस्टल इंचार्ज, सहायक चकवंदी अधिकारी, सहायक प्रबंधक उद्योग, सहायक समाज कल्याण अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, सहायक स्वागती, संरक्षक कम डाटा एंट्री ऑपरेटर, संवीक्षक एवं सुपरवाइजर (केवल महिलाओं के लिए) पदों पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी।