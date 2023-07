UCIL Recruitment 2023: यूरेनियम कॉर्पोरेशन में ग्रुप A व B के कई पदों पर निकली भर्ती, जल्द करें आवेदन

UCIL Recruitment 2023 यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में 122 रिक्त पदों को भरने के लिए भर्ती निकाली गयी है। यह भर्ती ग्रुप A एवं ग्रुप B के अंतर्गत आने वाले पदों पर होनी। इस भर्ती में शामिल होने के लिए अभ्यर्थी ऑफलाइन माध्यम से आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर सकते हैं। आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 18 अगस्त 2023 निर्धरित की गयी है।

UCIL Recruitment 2023: यूसीआईएल में 122 पदों पर निकली भर्ती, ऑफलाइन करें आवेदन।

UCIL Recruitment 2023: यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (UCIL) की ओर से ग्रुप A व ग्रुप B के विभिन्न पदों पर भर्ती निकाली गयी है। इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है जो 18 अगस्त 2023 तक जारी रहेगी। भर्ती के लिए योग्य एवं पात्र उम्मीदवार तय तिथियों में आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर सकते हैं। अभ्यर्थी आवेदन पत्र ऑफलाइन माध्यम से भर सकते हैं। इस भर्ती के माध्यम से कुल 122 रिक्त पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। यूसीआईएल भर्ती 2023 में भाग लेने से पहले अभ्यर्थी सभी पदों के लिए तय की गयी योग्यता अवश्य चेक कर लें। UCIL Group A & B Recruitment 2023: क्या है योग्यता इस भर्ती में कई पदों पर भर्ती निकाली गयी है। ग्रुप A एवं ग्रुप B के अनुसार अलग-अलग पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों ने स्नातक डिग्री/ परास्नातक डिग्री/ इंजीनियरिंग डिग्री/ संबंधित क्षेत्र में डिप्लोमा/ एमबीए आदि किया हो। इसके साथ ही अभ्यर्थी की अधिकतम आयु पदानुसार 30/ 35/ 40/ 45/ 48/ 50 वर्ष तय की गयी है। आयु सीमा की गणना 18 अगस्त 2023 के अनुसार की जाएगी। शैक्षिक योग्यता एवं आयु सीमा की अधिक जानकारी के लिए अभ्यर्थी आधिकारिक नोटिफिकेशन का अवलोकन अवश्य कर लें। UCIL Recruitment 2023 Application Process: कैसे करें आवेदन इस भर्ती के लिए अभ्यर्थी ऑफलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवार आवेदन पत्र का फॉर्मेट यूसीआईएल की ऑफिशियल वेबसाइट www.uraniumcorp.in पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद आवेदन पत्र को पूर्ण रूप से भरकर एवं निर्धारित शुल्क जमा करने के बाद फॉर्म को निर्धारित पते पर भेज दें। आवेदन पत्र 18 अगस्त 2023 तक पते पर अवश्य पहुंच जाना चाहिए। UCIL Recruitment 2023: चयन प्रक्रिया इस भर्ती में चयन के लिए उम्मीदवारों लिखित परीक्षा/ ग्रुप डिस्कसन/ पर्सनल इंटरव्यू प्रक्रिया से गुजरना होगा। सभी चरणों में सफल उम्मीदवारों को रिक्त पदों पर तैनात किया जाएगा। यूसीआईएल भर्ती 2023 नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें।

