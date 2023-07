UCIL Recruitment 2023: यूसीआईएल ने जनरल मैनेजर समेत अन्य पदों पर निकाली भर्ती, 18 अगस्त तक करें आवेदन

UCIL Recruitment 2023 यूसीआईएल की ओर से जारी सूचना के अनुसार इन पदों पर आवेदन करने वाले सामान्य (यूआर) ईडब्ल्यूएस और ओबीसी (एनसीएल) श्रेणियों के आवेदकों को 500 रुपये का आवेदन शुल्क देना होगा। वहीं एससी/एसटी/पीडब्ल्यूबीडी/महिला श्रेणियों के अंतर्गत आने वाले उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क से छूट दी गई है।इसके साथ-साथ यूसीआईएल उम्मीदवारों के लिए भी आवेदन शुल्क में छूट दी गई है।

UCIL recruitment 2023: यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने विभिन्न पदों पर भर्ती निकाली है।

Your browser does not support the audio element.

एजुकेशन डेस्क। UCIL recruitment 2023: यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (Uranium Corporation of India Limited) ने ग्रुप ए और बी के पदों पर भर्तियां निकाली हैं। इसके तहत, जनरल मैनेजर और डिप्टी जनरल मैनेजर समेत अन्य पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। इस वैकेंसी के लिए आवेदन करने के इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट usil.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इन पदों पर आवेदन करने की अंतिम तिथि 18 अगस्त, 2023 है। कैंडिडेट्स एक बात का ध्यान रखें कि लास्ट डेट बीतने के बाद कोई एप्लीकेशन फॉर्म स्वीकार नहीं किया जाएगा। UCIL recruitment 2023: यूसीआईएल भर्ती वैकेंसी डिटेल्स इस भर्ती प्रक्रिया के तहत कुल 122 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। इनमें, ग्रुप ए 44 और ग्रुप बी 78 के पदों को भरा जाएगा। इन पदों पर आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे पहले आधिकारिक नोटिफिकेशन को अच्छी तरह पढ़ लें और फिर आवेदन करें, क्योंकि अगर आवेदन पत्र भरते वक्त कोई गड़बड़ी पकड़ में आती है तो फिर एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसलिए इस बात का ध्यान रखें। UCIL recruitment 2023: यूसीआईएल भर्ती के लिए देनी होगी ये फीस यूसीआईएल की ओर से जारी सूचना के अनुसार, इन पदों पर आवेदन करने वाले सामान्य (यूआर), ईडब्ल्यूएस और ओबीसी (एनसीएल) श्रेणियों के आवेदकों को 500 रुपये का आवेदन शुल्क देना होगा। वहीं, एससी/एसटी/पीडब्ल्यूबीडी/महिला श्रेणियों के अंतर्गत आने वाले उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क से छूट दी गई है। इसके साथ-साथ यूसीआईएल उम्मीदवारों के लिए भी आवेदन शुल्क में छूट दी गई है। UCIL recruitment 2023: यूसीआईएल भर्ती के लिए ऐसे करें आवेदन यूसीआईएल भर्ती के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट-www.uraniumcorp.in पर उपलब्ध मौजूद निर्धारित प्रारूप में 'आवेदन पत्र' भरकर इन पदों के लिए आवेदन करना होगा। उम्मीदवारों को निर्धारित प्रारूप में टाइप किया हुआ 'आवेदन पत्र' नोटिफिकेशन में बताए गए पते पर भेजना होगा। इसके अलावा, इस भर्ती से जुड़ी ज्यादा डिटेल्स के लिए उम्मीदवारों को आधिकारिक नोटिफिकेशन की जांच करनी होगी।

Edited By: Nandini Dubey