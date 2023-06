SSC MTS Exam 2023: आज से करें मल्टी-टास्किंग स्टाफ परीक्षा के लिए आवेदन, 10वीं पास के लिए हजारों नौकरियां

SSC MTS Exam 2023 केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों विभागों और संगठनों में 10वीं पास योग्यता वाले हजारों रिक्त पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया आज यानी शुक्रवार 30 जून 2023 से शुरू होगी। इस भर्ती के लिए उम्मीदवारों का चयन कर्मचारी चयन आयोग द्वारा हर साल आयोजित की जाने वाली मल्टी-टास्किंग (नॉन-टेक्निकल) स्टाफ परीक्षा के माध्यम से किया जाता है।

SSC MTS Exam 2023: अधिसूचना को आधिकारिक वेबसाइट, ssc.nic.in पर जारी किया जाएगा और यहीं उम्मीदवार अप्लाई भी कर सकेंगे।

SSC MTS Exam 2023: यदि 10वीं पास हैं और केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों और संगठनों में सरकारी नौकरी की इच्छा रखते हैं तो यह खबर आपके लिए है। केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, विभागों और संगठनों में 10वीं पास योग्यता वाले हजारों रिक्त पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया आज यानी शुक्रवार, 30 जून 2023 से शुरू होगी। इस भर्ती के लिए उम्मीदवारों का चयन कर्मचारी चयन आयोग द्वारा हर साल आयोजित की जाने वाली मल्टी-टास्किंग (नॉन-टेक्निकल) स्टाफ परीक्षा के माध्यम से किया जाता है। एमटीएस के साथ-साथ सीबीआइसी व सीबीएन में हवलदार के पदों पर भर्ती भी इसी परीक्षा के माध्यम से की जाती है। SSC MTS Exam 2023: आज से करें मल्टी-टास्किंग स्टाफ परीक्षा के लिए आवेदन एसएससी द्वारा बुधवार, 28 जून को जारी नोटिस अनुसार एमटीएस व हवलदार परीक्षा 2023 की अधिसूचना को 30 जून को आधिकारिक वेबसाइट, ssc.nic.in पर जारी किया जाएगा। अधिसूचना जारी होने के साथ ही साथ आवेदन प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। आवेदन के इच्छुक उम्मीदवारों को आयोग की वेबसाइट के होम पेज पर दिए गए लॉग-इन सेक्शन में एक्टिव लिंक से पहले पंजीकरण करना होगा। इसके बाद पंजीकृत विवरणों से लॉग-इन करके अपना अप्लीकेशन उम्मीदवार सबमिट कर सकेंगे। आवेदन के दौरान उम्मीदवारों को 100 रुपये परीक्षा शुल्क का भुगतान ऑनलाइन माध्यमों से करना होगा। आरक्षित वर्गों और महिला उम्मीदवारों को शुल्क का भुगतान नहीं करना है। SSC MTS Exam 2023: आवेदन से पहले जानें योग्यता एसएससी एमटीएस, हवलदार परीक्षा 2023 के लिए वे ही उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं जिन्होंने किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिक (हाई स्कूल, सेकेंड्री, 10वीं) की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो और आयु आयु 18 वर्ष से कम और 25 वर्ष से अधिक न हो। हालांकि, सीबीआइसी व सीबीएन में हवलदार पदों के लिए अधिकतम आयु सीमा 27 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित वर्गों के उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में केंद्र सरकार के नियमों के अनुसार छूट दी जाएगी।

Edited By: Rishi Sonwal