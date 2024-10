SSC JE Paper 2 Exam city 2024: एसएससी ने जूनियर इंजीनियर एग्जाम के संबंध में जारी किया ये अहम नोटिस, करें चेक

इस परीक्षा के माध्यम से सिविल मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पदों के लिए एसएससी जेई पेपर 2 2024 का आयोजन 6 नवंबर को किया जाएगा। इस भर्ती अभियान का लक्ष्य कुल 1765 रिक्तियों को भरना है। परीक्षा के सफल संचालन के बाद आंसर-की जारी की जाएगी। इस परीक्षा से जुड़े ज्यादा जानकारी के लिए उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करना होगा।

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) ने जूनियर इंजीनियर (जेई) परीक्षा 2024 के संबंध में एक अहम नोटिफिकेशन जारी किया है। इसके मुताबिक, पेपर 2 के लिए एग्जाम सिटी जारी कर दी गई है। इसके अलावा, आयोग ने यह भी घोषणा की कि परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड 2024 कल, 30 अक्टूबर को जारी किया जा सकता है। परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार को सलाह दी जाती है कि वे आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर जाकर इसे डाउनलोड कर सकते हैं। यह डाउनलोड करने के लिए कैंडिडेट्स को जरूरी डिटेल्स, जैसे- यूजरनेम और पासवर्ड के साथ लॉग इन करना होगा। इसके बाद अपने परीक्षा शहर का विवरण देख सकते हैं।

कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) की ओर से इस संबंध में आधिकारिक नोटिफिकेशन भी जारी किया है। इसके मुताबिक,जूनियर इंजीनियर (सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल) के पेपर- II परीक्षा, 2024 के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार लॉग इन करके अपने परीक्षा शहर का विवरण देख सकते हैं। इसके साथ ही, एसएससी जेईई परीक्षा के लिए एडमिशन सार्टिफिकेट 30.10.2024 को डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध कराया जा सकता है। इसे लॉगिन मॉड्यूल के माध्यम से एक्सेस किया जा सकता है। उम्मीदवारों की सहूलियत के लिए नीचे आसान स्टेप्स दिए गए हैं, जिनको फॉलो करके उम्मीदवार आसानी से प्रवेश पत्र डाउनलोड कर पाएंगे।

How to download the SSC JE exam city 2024: एसएससी जेईई एग्जाम सिटी डाउनलोड करने के लिए फॉलो करें ये आसान स्टेप्स एसएससी जेईई एग्जाम सिटी को डाउनलोड करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट https://ssc.gov.in/ पर जाएं। अब होमपेज के दाएं कोने पर 'लॉगिन या रजिस्टर' बटन पर क्लिक करें। लॉगिन स्क्रीन पर अपना उपयोगकर्ता नाम दर्ज करें जो कि आपका पंजीकरण नंबर और पासवर्ड है। अब प्रदर्शित कैप्चा कोड भरें और आगे बढ़ने के लिए लॉगिन बटन पर क्लिक करें। उम्मीदवारों को 'उम्मीदवार डैशबोर्ड' पर पुनः निर्देशित किया जाएगा और वे अपने व्यक्तिगत विवरण और परीक्षा संबंधी जानकारी देख सकेंगे। अब, 'प्रवेश प्रमाणपत्र की स्थिति जांचें' सेक्शन देखें। ड्रॉप डाउन मेनू से प्रासंगिक परीक्षा और वर्ष का चयन करें और 'स्थिति जांचें' पर क्लिक करें। उम्मीदवार का नाम, रोल नंबर, परीक्षा तिथि, समय और स्थान सहित परीक्षा विवरण दिखाई देगा।

कैंडिडेट्स ध्यान दें कि प्रवेश पत्र डाउनलोड करने के बाद अभ्यर्थी इसे अच्छी तरह जांच लें और फिर उसके अनुसार एग्जाम में शामिल हों। नियमों की अनदेखी करने वाले कैंडिडे्स को परीक्षा में शामिल होने का मौका नहीं मिलेगा।