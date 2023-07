SSC GD Constable: एसएससी जीडी कांस्टेबल के डीवी, मेडिकल टेस्ट के लिए तिथि घोषित, यहां से डाउनलोड करें नोटिस

SSC GD Constable Recruitment सीआरपीएफ की ओर से एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती 2022 के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन (DV) एवं मेडिकल टेस्ट (DME) के आयोजन से संबंधी नोटिफिकेशन जारी कर दी गयी है। नोटिफिकेशन के अनुसार डीवी एवं डीएमई का आयोजन 17 जुलाई 2023 को किया जाएगा। इसके लिए एडमिट कार्ड जल्द ही ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी कर दिए जाएंगे बिना एडमिट कार्ड के अभ्यर्थी इस प्रक्रिया में शामिल नहीं हो पाएंगे।

SSC GD Constable: सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स (CRPF) की ओर से एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती 2022 के अंतिम चरण डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन (DV) एवं मेडिकल टेस्ट (DME) से संबंधित नोटिफिकेशन जारी कर तिथि को घोषित कर दिया गया है। नोटिफिकेशन के अनुसार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एवं मेडिकल एग्जामिनेशन का आयोजन 17 जुलाई 2023 को किया जायेगा। डीवी एवं डीएमई से संबंधित नोटिफिकेशन सीआरपीएफ की ऑफिशियल वेबसाइट rect.crpf.gov.in पर जारी की गयी है। इस नोटिफिकेशन में परीक्षा तिथि के अलावा इसमें शामिल होने के लिए एडमिट कार्ड की जानकारी भी प्रदान की गयी है। SSC GD Constable Recruitment: जल्द जारी होंगे एडमिट कार्ड जो उम्मीदवार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन (DV) एवं मेडिकल टेस्ट (DME) में भाग लेने के लिए क्वालीफाई कर चुके हैं उनके एडमिट कार्ड जल्द ही ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी कर दिए जाएंगे। सीआरपीएफ की ओर से जारी नोटिफिकेशन में बताया गया है कि कोई भी उम्मीदवार बिना एडमिट कार्ड के डीवी एवं डीएमई प्रक्रिया में शामिल नहीं हो पाएगा। ऐसे डाउनलोड कर सकेंगे एडमिट कार्ड एसएससी जीडी भर्ती 2022 (डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एवं मेडिकल टेस्ट) एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए अभ्यर्थियों को सबसे पहले CRPF की आधिकारिक वेबसाइट rect.crpf.gov.in पर जाना है। वेबसाइट के होम पेज पर एडमिट कार्ड से संबंधित लिंक एक्टिवेट होने के बाद आपको उस पर क्लिक करना होगा। लिंक पर क्लिक करने के बाद अभ्यर्थियों को मांगी गयी जानकारी दर्ज करके सबमिट करना होगा। आपका एडमिट कार्ड स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा जहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं एवं इसका प्रिंटआउट निकाल सकते हैं। अभ्यर्थी डीवी एवं डीएमई के समय एडमिट कार्ड अनिवार्य रूप से साथ लेकर जाएं। आपको बता दें कि एसएससी जीडी भर्ती के माध्यम से कुल 50187 रिक्त पदों पर भर्ती की जानी है। एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती 2022 डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन (DV) एवं मेडिकल टेस्ट (DME) से संबंधित नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें।

Edited By: Amit Yadav