SBI SCO Recruitment 2025: स्पेशलिस्ट केडर ऑफिसर के पदों पर आवेदन की लास्ट डेट नजदीक, यहां से करें अप्लाई

जॉब डेस्क, नई दिल्ली: एसबीआई में स्पेशलिस्ट केडर ऑफिसर के कुल 103 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि नजदीक है। जो उम्मीदवार एसबीआई में नौकरी करने के लिए स्पेशलिस्ट केडर ऑफिसर परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, वे 17 नवंबर से पहले आवेदन प्रक्रिया को अवश्य पूरा कर लें, अन्यथा बाद में उम्मीदवारों को इन पदों पर आवेदन करने का दोबारा मौका नहीं दिया जाएगा। इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवार एसबीआई की आधिकारिक वेबसाइट sbi.bank.in पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं।

शैक्षणिक योग्यता एसबीआई में स्पेशलिस्ट केडर ऑफिसर के पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास भारत के किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से स्नातक, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा या स्नातकोत्तर की डिग्री होनी चाहिए। साथ ही उम्मीदवारों के पास संबंधित क्षेत्र में कार्यानुभव भी होना चाहिए।

आयु-सीमा इन पदों पर आवेदन करने के लिए पदानुसार न्यूनतम आयु 25, 28, 30 और 35 वर्ष और पदानुसार अधिकतम आयु 35, 40, 42 और 50 वर्ष है। हालांकि विशेष वर्ग के उम्मीदावरों को आयु-सीमा में छूट भी दी जाएगी।

कैसे होगा चयन उम्मीदवारों का चयन व्यक्तिगत/टेलीफोनिक या वीडियो इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा। इंटरव्यू कुल 100 अंकों के लिए आयोजित कराया जाएगा। बता दें, इस भर्ती प्रकिया के तहत एसबीआई की ओर से कुल 103 उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा।