RSMSSB Recruitment: राजस्थान में एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के पदों पर निकाली भर्ती, जानें योग्यता सहित फुल डिटेल

RSMSSB Recruitment 2023 आरएसएमएसएसबी की ओर से जारी सूचना के अनुसार इन पदों पर आवेदन करने वाले सामान्य वर्ग बीसी (क्रीमी लेयर) और ईबीसी (क्रीमी लेयर) के उम्मीदवारों को 600 का शुल्क देना होगा। वहीं बीसी (नॉनक्रीमी लेयर) और ईबीसी (नॉनक्रीमी लेयर) और ईडब्ल्यूएस एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी को 400 का शुल्क देना होगा। ज्यादा जानकारी के लिए अभ्यर्थी पोर्टल पर विजिट करें।

RSMSSB Recruitment 2023: राजस्थान में एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के 430 पदों पर नियुक्ति की जाएंगी।

एजुकेशन डेस्क। RSMSSB Recruitment 2023: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (आरएसएमएसएसबी) ने एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के पदों पर भर्ती निकाली है। आरएसएमएसएसबी ने इस संबंध में आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी किया है। इसके तहत, कुल 430 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। इनमें, गैरअनुसूचित जाति के लिए 385 और अनुसूचित क्षेत्र के 45 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। इन पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया फिलहाल शुरू नहीं हुई है। यह, 15 जुलाई से शुरू होगी और 13 अगस्त, 2023 तक चलेगी। इस भर्ती के लिए आवेदन करने के इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट rsmssb.rajasthan.gov.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। RSMSSB Recruitment 2023: राजस्थान कृषि पर्यवेक्षक के लिए जरूरी शैक्षणिक योग्यता कृषि पर्यवेक्षक के पदों पर आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से बीएससी एग्रीकल्चर या फिर बीएससी कृषि उद्यान ऑनर्स होना चाहिए। इसके अलावा, कैंडिडेट्स को शैक्षणिक योग्यता की जांच करने के लि आधिकारिक नोटिफिकेशन की जांच करनी चाहिए। उम्मीदवारों को देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी में कार्य करने का ज्ञान और राजस्थान के कल्चर की समझ होनी चाहिए। वहीं, जो कैंडिडेट पाठ्यक्रम के अंतिम वर्ष की परीक्षा में उपस्थित हुआ या शामिल होने वाले हैं, वे भी इस सीधी भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। आधिकारिक वेबसाइट पर जाने के लिए इस डायरेक्ट लिंक पर करें क्लिक इस डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करके पढ़ें आधिकारिक सूचना RSMSSB Recruitment 2023: राजस्थान कृषि पर्यवेक्षक के लिए देनी होगी ये फीस आरएसएमएसएसबी की ओर से जारी सूचना के अनुसार, इन पदों पर आवेदन करने वाले सामान्य वर्ग, बीसी (क्रीमी लेयर) और ईबीसी (क्रीमी लेयर) के उम्मीदवारों को 600 का शुल्क देना होगा। वहीं, बीसी (नॉनक्रीमी लेयर) और ईबीसी (नॉनक्रीमी लेयर) और ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी को 400 का शुल्क देना होगा। इस पद से जुड़ी ज्यादा जानकारी के लिए उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करना होगा।

Edited By: Nandini Dubey