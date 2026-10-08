RRB Station Master Vacancy 2026: रेलवे में स्टेशन मास्टर बनने का सुनहरा मौका, इस डेट तक आएगा भर्ती का विज्ञापन! जानें संभावित पद

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। आरआरबी की ओर से एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल पोस्ट के लिए आवेदन स्टार्ट कर दिए गए हैं। इस बार नोटिफिकेशन से स्टेशन मास्टर के पदों को अलग कर दिया गया है। रेलवे की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक अब Station Master पदों के लिए अलग से भर्ती निकाली जाएगी। उम्मीद की जा रही है अगले सप्ताह तक इस वैकेंसी के लिए अधिसूचना जारी कर आवेदन लिए जायेंगे।

500+ पदों पर वैकेंसी आने की उम्मीद विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक स्टेशन मास्टर भर्ती के लिए अलग से 500+ पदों के लिए भर्ती निकाली जाएगी। कैटेगरी वाइज भर्ती की डिटेल अधिसूचना जारी होने के साथ साझा कर दी जाएगी।

RRB Station Master Eligibility: स्टेशन मास्टर पदों के लिए योग्यता स्टेशन मास्टर पदों पर आवेदन के लिए अभ्यर्थी का किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी/ संस्थान से स्नातक उत्तीर्ण किया हो। इसके साथ ही उम्मीदवार की न्यूनतम उम्र 20 वर्ष एवं अधिकतम आयु 33 साल होनी अनिवार्य है।