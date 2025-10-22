Railway Recruitment 2025: नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे में अप्रेंटिसशिप के बंपर पदों पर हो रही भर्ती, 10th-ITI पास कर सकते हैं अप्लाई

जॉब डेस्क, नई दिल्ली। रेलवे में नौकरी पाने का सपना देख रहे युवाओं के पास सुनहरा मौका है। नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे की ओर से अप्रेंटिसशिप के 1104 रिक्त पदों पर भर्ती निकाली गई है। इस वैकेंसी के लिए आवेदन प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है जो निर्धारित अंतिम तिथि 15 नवंबर तक जारी रहेगी। ऐसे में जो भी अभ्यर्थी भर्ती के लिए पात्रता पूरी करते हैं वे तुरंत ही इंडियन रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट www.ner.indianrailways.gov.in पर जाकर या इस पेज पर दिए डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करके फॉर्म भर सकते हैं।

आवेदन के लिए योग्यता एवं मापदंड अप्रेंटिसशिप पदों पर आवेदन के लिए अभ्यर्थी ने न्यूनतम 50% अंकों के साथ 10th/ हाई स्कूल उत्तीर्ण किया हो। इसके साथ ही संबंधित ट्रेड में अभ्यर्थी ने आईटीआई सर्टिफिकेट प्राप्त किया हो। अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 15 वर्ष एवं अधिकतम आयु 24 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ऊपरी आयु में अभ्यर्थियों को नियमानुसार छूट दी जाएगी। उम्र की गणना 16 अक्टूबर 2025 को ध्यान में रखकर होगी।

एप्लीकेशन प्रॉसेस इस भर्ती में आवेदन के लिए अभ्यर्थियों को सबसे पहले आधिकारिक पोर्टल पर विजिट करना होगा।

होम पेज पर रजिस्टर बटन पर क्लिक करने के बाद नोटिफिकेशन का अवलोकन करें और have read all the Instructions carefully के आगे टिक करके सबमिट बटन पर क्लिक करें।

अब मांगी गई डिटेल भरकर आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर लें।

अंत में निर्धारित शुल्क (यदि लागू हो) जमा करें और फॉर्म को सबमिट कर दें।

इसके बाद इसका एक प्रिंटआउट निकालकर सुरक्षित रख लें। NER Gorakhpur Apprentice 2025 Application Form

नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें। आवेदन फीस इस भर्ती में आवेदन के साथ अभ्यर्थियों को एप्लीकेशन फीस के रूप में 100 रुपये जमा करना होगा। एससी, एसटी, पीडब्ल्यूबीडी, दिव्यांग एवं सभी वर्ग की महिला अभ्यर्थी भर्ती में शामिल होने के लिए निशुल्क फॉर्म भर सकते हैं।