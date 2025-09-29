Railway Recruitment 2025: नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे में अप्रेंटिस पदों पर बंपर भर्ती का एलान, आवेदन 3 अक्टूबर से होंगे स्टार्ट

आरआरसी जयपुर की ओर से अप्रेंटिसशिप के बंपर पदों पर भर्ती निकाली गई है जिसमें 10th के साथ आईटीआई करने वाले अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे। आवेदन प्रक्रिया 3 अक्टूबर से शुरू की जाएगी जो 2 नवंबर 2025 तक जारी रहेगी। ध्यान रखें कि फॉर्म केवल ऑनलाइन ही भरा जा सकेगा अन्य प्रकार से फॉर्म स्वीकार नहीं होगा।

जॉब डेस्क, नई दिल्ली। रेलवे रिक्रूटमेंट सेल (RRC) की ओर से नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे में अप्रेंटिसशिप के 2162 रिक्त पदों को भरने के लिए भर्ती निकाली गई है। अधिसूचना के मुताबिक अप्रेंटिसशिप भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 3 अक्टूबर से स्टार्ट कर दी जाएगी जो निर्धारित अंतिम तिथि 2 नवंबर 2025 तक जारी रहेगी। जो भी युवा रेलवे में सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं और इस भर्ती के लिए पात्रता पूरी करते हैं वे ऑनलाइन माध्यम से आरआरसी जयपुर की ऑफिशियल वेबसाइट rrcjaipur.in पर जाकर तय तिथियों में फॉर्म भर सकेंगे।

पात्रता एवं मापदंड इस भर्ती में भाग लेने के लिए अभ्यर्थी का मान्यता प्राप्त बोर्ड/ संस्थान से न्यूनतम 50 फीसदी अंकों के साथ 10th या समकक्ष (10+2 सिस्टम) उत्तीर्ण किया होआ। इसके साथ संबंधित ट्रेड में ITI, NCVT/ SCVT उत्तीर्ण होना आवश्यक है।

अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 15 वर्ष से कम एवं अधिकतम आयु 24 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। आरक्षित श्रेणी से आने वाले उम्मीदवारों को ऊपरी उम्र में नियमानुसार छूट दी जाएगी। आयु की गणना 2 नवंबर 2025 को ध्यान में रखकर की जाएगी। नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें।

चयन प्रक्रिया आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को 10th एवं ITI में प्राप्त अंकों के आधार पर शॉर्टलिस्ट किया जायेगा। मेरिट लिस्ट डिवीजन एवं ट्रेड वाइज अलग-अलग जारी की जाएगी। अभ्यर्थियों को नियुक्ति के लिए सभी आवश्यक दस्तावेज एवं मेडिकल सर्टिफिकेट प्रदान करना होगा।