Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Railway Recruitment 2025: नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे में अप्रेंटिस पदों पर बंपर भर्ती का एलान, आवेदन 3 अक्टूबर से होंगे स्टार्ट

    By Amit Yadav Edited By: Amit Yadav
    Updated: Mon, 29 Sep 2025 03:26 PM (IST)

    आरआरसी जयपुर की ओर से अप्रेंटिसशिप के बंपर पदों पर भर्ती निकाली गई है जिसमें 10th के साथ आईटीआई करने वाले अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे। आवेदन प्रक्रिया 3 अक्टूबर से शुरू की जाएगी जो 2 नवंबर 2025 तक जारी रहेगी। ध्यान रखें कि फॉर्म केवल ऑनलाइन ही भरा जा सकेगा अन्य प्रकार से फॉर्म स्वीकार नहीं होगा।

    prefferd source google
    Hero Image
    Railway Recruitment 2025 के लिए आवेदन 3 अक्टूबर से होंगे स्टार्ट।

    जॉब डेस्क, नई दिल्ली। रेलवे रिक्रूटमेंट सेल (RRC) की ओर से नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे में अप्रेंटिसशिप के 2162 रिक्त पदों को भरने के लिए भर्ती निकाली गई है। अधिसूचना के मुताबिक अप्रेंटिसशिप भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 3 अक्टूबर से स्टार्ट कर दी जाएगी जो निर्धारित अंतिम तिथि 2 नवंबर 2025 तक जारी रहेगी। जो भी युवा रेलवे में सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं और इस भर्ती के लिए पात्रता पूरी करते हैं वे ऑनलाइन माध्यम से आरआरसी जयपुर की ऑफिशियल वेबसाइट rrcjaipur.in पर जाकर तय तिथियों में फॉर्म भर सकेंगे।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पात्रता एवं मापदंड

    • इस भर्ती में भाग लेने के लिए अभ्यर्थी का मान्यता प्राप्त बोर्ड/ संस्थान से न्यूनतम 50 फीसदी अंकों के साथ 10th या समकक्ष (10+2 सिस्टम) उत्तीर्ण किया होआ। इसके साथ संबंधित ट्रेड में ITI, NCVT/ SCVT उत्तीर्ण होना आवश्यक है।
    • अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 15 वर्ष से कम एवं अधिकतम आयु 24 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। आरक्षित श्रेणी से आने वाले उम्मीदवारों को ऊपरी उम्र में नियमानुसार छूट दी जाएगी। आयु की गणना 2 नवंबर 2025 को ध्यान में रखकर की जाएगी।

    नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें।

    चयन प्रक्रिया

    आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को 10th एवं ITI में प्राप्त अंकों के आधार पर शॉर्टलिस्ट किया जायेगा। मेरिट लिस्ट डिवीजन एवं ट्रेड वाइज अलग-अलग जारी की जाएगी। अभ्यर्थियों को नियुक्ति के लिए सभी आवश्यक दस्तावेज एवं मेडिकल सर्टिफिकेट प्रदान करना होगा।

    एप्लीकेशन प्रॉसेस

    इस भर्ती में शामिल होने के लिए केवल ऑनलाइन ही आवेदन किया जा सकेगा। अन्य किसी भी प्रकार से फॉर्म स्वीकार नहीं होंगे। आवेदन के साथ अभ्यर्थियों को निर्धारित शुल्क भी जमा करना होगा तभी आपका फॉर्म स्वीकार किया जायेगा। इस भर्ती में शामिल होने के लिए अन्य सभी कैटेगरी से आने वाले उम्मीदवारों को 100 रुपये का भुगतान करना होगा। एससी, एसटी, महिला एवं पीडब्ल्यूडी वर्ग से आने वाले अभ्यर्थी निशुल्क आवेदन कर सकते हैं। भर्ती से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल नोटिफिकेशन का अवलोकन अवश्य कर लें।

    इन स्टेप्स को फॉलो कर भर सकेंगे फॉर्म

    • आवेदन पत्र भरने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट rrcjaipur.in पर जाना होगा।
    • वेबसाइट के मुख्य पेज भर्ती से संबंधित लिंक पर क्लिक करना होगा।
    • न्यू रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करके मांगी गई डिटेल भरकर पंजीकरण करना होगा।
    • रजिस्ट्रेशन होने के बाद अभ्यर्थी लॉग इन में जाकर अन्य डिटेल भरनी होगी।
    • इसके बाद निर्धारित शुल्क (यदि लागू हो) जमा करना होगा।
    • अंत में अभ्यर्थी पूर्ण रूप से भरे हुए फॉर्म का एक प्रिंटआउट निकालकर सुरक्षित रख लें।

    यह भी पढ़ें- Bihar Police Bharti 2025: 12th पास के लिए बिहार में कॉन्स्टेबल, जेल वार्डर पदों पर निकली भर्ती, आवेदन इस डेट से होंगे स्टार्ट