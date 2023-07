SECR Recruitment 2023 साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे की ओर से 1016 रिक्त पदों पर भर्ती निकाली गयी है। इस भर्ती के माध्यम से असिस्टेंट लोको पायलट टेक्नीशियन और जूनियर इंजीनियर के पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। जो उम्मीदवार इस भर्ती में भाग लेना चाहते हैं वे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अप्लाई करने की अंतिम तिथि 21 अगस्त 2023 तय की गयी है।

SECR Recruitment 2023: साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे में 1016 रिक्त पदों पर हो रही भर्ती, जल्द करें अप्लाई।

