PGIMER Recruitment 2023: पीजीआईएमईआर ने बीएससी और एमएससी पास वालों के लिए निकाली वैकेंसी, ये है लास्ट डेट

PGIMER Recruitment 2023 ट्यूटर टेक्निकल बायोकेमिस्ट्री इस पद के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवरों को एमएससी (MLT) या बायोकेमिस्ट्री में एमएससी डिग्री 55 फीसदी अंकों के साथ होनी चाहिए। इसके अलावा स्टोर कीपर के पदों पर आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को मैथ्स/ Economics/कॉमर्स/ Statistics बैचलर डिग्री होनी चाहिए। शैक्षणिक योग्यता से जुड़ी ज्यादा जानकारी के लिए उम्मीदवारों को आधिकारिक नोटिफिकेशन की जांच करनी चाहिए।

PGIMER Recruitment 2023: पीजीआईएमईआर ने बीएससी और एमएससी पास वालों के लिए भर्ती निकाली है।

Your browser does not support the audio element.

एजुकेशन डेस्क। PGIMER Recruitment 2023: पीजीआईएमईआर ने बीएससी और एमएससी पास वालों के लिए भर्ती निकाली है। पोस्टग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च (पीजीआईएमईआर) चंडीगढ़ ने ग्रुप ए, बी और सी के पदों पर नियुक्तियां निकाली हैं। इस वैकेंसी के माध्यम से कुल 206 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। फिलहाल, इन पदों पर आवेदन की प्रक्रिया चल रही है और यह कल 13 जुलाई, 2023 को समाप्त होगी। इस वैकेंसी के लिए आवेदन करने के इच्छुक और योग्य कैंडिडेट्स को सलाह दी जाती है कि कल से पहले आवेदन कर दें। अंतिम तिथि बीतने के बाद कोई एप्लीकेशन फॉर्म स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसलिए इस बात का ध्यान रखें। PGIMER Recruitment 2023: एजुकेशन क्वालिफिकेशन ट्यूटर टेक्निकल बायोकेमिस्ट्री: इस पद के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवरों को एमएससी (MLT) या बायोकेमिस्ट्री में एमएससी डिग्री 55 फीसदी अंकों के साथ होनी चाहिए। इसके अलावा, स्टोर कीपर के पदों पर आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को मैथ्स/ Economics/कॉमर्स/ Statistics बैचलर डिग्री होनी चाहिए। उम्मीदवार इस बात का ध्यान रखें कि ग्रुप ए, बी और सी के पदों के लिए शैक्ष्णिक योग्यता अलग-अलग है, इसलिए पहले सावधानीपूर्वक संबंधित पदों के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन पढ़ लें और अप्लाई करें। शैक्षणिक योग्यता से जुड़ी ज्यादा जानकारी के लिए उम्मीदवारों को आधिकारिक नोटिफिकेशन की जांच करनी चाहिए। PGIMER Recruitment 2023: पीजीआईएमईआर ग्रुप ए, बी और सी पदों पर भर्ती के लिए फाॅलो करें ये स्टेप्स सबसे पहले उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट- www.pgimer.edu.in पर जाना होगा। इसके बाद ऑनलाइन पंजीकरण का चयन करने के बाद स्टेप बाई स्टेप्स मांगी गई अनिवार्य डिटेल्स भरें। अब पंजीकृत यूजरनेम आपके ईमेल और मोबाइल नंबर पर प्राप्त उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड के साथ आवेदन पत्र तक पहुंचने के लिए 'आवेदक लॉगिन' पर क्लिक करें। इसके बाद आवेदन पत्र पर जाएं' बटन पर क्लिक करें और कृपया महत्वपूर्ण पढ़ें निर्देश सावधानी से पढ़ें। इसके बाद उम्मीदवारों को ध्यान देना चाहिए कि आवेदन पत्र को अंतिम रूप से जमा करने के बाद, कोई बदलाव नहीं होगा फॉर्म सबमिट करने के बाद भविष्य के संदर्भ के लिए उसका प्रिंटआउट अपने पास रखें।

Edited By: Nandini Dubey