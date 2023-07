NLC Recruitment 2023: एनएलसी इंडिया में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सहित अन्य पदों के लिए एप्लीकेशन प्रॉसेस स्टार्ट

NLC India Ltd Recruitment 2023 एनएलसी इंडिया लिमिटेड में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर डिप्टी जनरल मैनेजर के 294 रिक्त पदों पर भर्ती निकाली गयी है। इस भर्ती के लिए एप्लीकेशन प्रॉसेस 5 जुलाई से शुरू हो गयी है जो 3 अगस्त 2023 तक जारी रहेगी। इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार निर्धारित तिथियों में एनएलसी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं।

NLC Recruitment 2023: एनएलसी में 294 रिक्त पदों पर निकली भर्ती, 3 अगस्त तक कर सकते हैं अप्लाई।

Your browser does not support the audio element.

NLC Recruitment 2023: भारत की नवरत्न कपनियों में से एक एनएलसी इंडिया लिमिटेड की ओर से एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, डिप्टी जनरल मैनेजर के विभिन्न पदों पर भर्ती निकाली गयी है। इस भर्ती में शामिल होने के लिए उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन एनएलसी की ओर से आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गयी है। पात्र एवं इच्छुक उम्मीदवार आवेदन पत्र एनएलसी की ऑफिशियल वेबसाइट nlcindia.in पर जाकर आवेदन पत्र भर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 3 अगस्त 2023 तय की गयी है। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे अंतिम तिथि का इंतजार न करके तुरंत आवेदन कर सकते हैं। एनसीएल भर्ती 2023 आवेदन पत्र डायरेक्ट लिंक NLC India Ltd Recruitment 2023: इन स्टेप्स से करें आवेदन एनएलसी भर्ती 2023 में भाग लेने के लिए आपको सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट nlcindia.in पर जाना है।

वेबसाइट के होम पेज पर आपको CAREERS के लिंक पर क्लिक करना है।

अब एक नया पेज ओपन होगा जिस पर आपको भर्ती से संबंधित (Advt. No. 04/2023) लिंक दिखाई देगा।

इसके बाद आपको Apply Online लिंक पर क्लिक करना है।

New User? - Register here! पर क्लिक करके पंजीकरण पूरा करें।

इसके बाद लॉग इन करके मांगी गयी जानकारी दर्ज करें और आवेदन प्रक्रिया पूर्ण करें।

अंत में पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन पत्र का एक प्रिंटआउट लेकर भविष्य के लिए सुरक्षित रख लें। NLC Recruitment 2023: सिलेक्शन प्रॉसेस इस भर्ती में आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को चयन के लिए पर्सनल इंटरव्यू प्रक्रिया से होकर गुजरना होगा। इंटरव्यू में उत्तीर्ण होने के लिए अनरिजर्व, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को 50 फीसदी, एससी, एसटी, ओबीसी (एनसीएल)/पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी के उम्मीदवारों को 40 प्रतिशत अंक प्राप्त करना होगा। प्राप्त अंकों के आधार पर उम्मीदवारों की मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। चयनित उम्मीदवारों का मेडिकली रूप से फिट होना अनिवार्य होगा। अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होने पर स्क्रीनिंग टेस्ट का आयोजन भी किया जा सकता है। यह भी पढ़ें-

Edited By: Amit Yadav