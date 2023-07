NIT Silchar Recruitment 2023: नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में नॉन-टीचिंग पदों पर भर्ती, जल्द करें अप्लाई

NIT Silchar Recruitment 2023 राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान सिलचर की ओर से टेक्नीशियन असिस्टेंट रजिस्ट्रार लाइब्रेरियन सहित अन्य पदों पर भर्ती निकाली गयी है। इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गयी है। योग्य एवं इच्छुक उम्मीदवार ऑनलाइन माध्यम से ऑफिशियल वेबसाइट www.nits.ac.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। इस भर्ती के माध्यम से 109 रिक्त पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी।

NIT Silchar Recruitment 2023: एनआईटी सिलचर में 109 नॉन टीचिंग पदों पर निकली भर्ती।

NIT Silchar Recruitment 2023: राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान सिलचर की ओर से 109 रिक्त पदों पर भर्ती निकाली गयी है। इस भर्ती के माध्यम से नॉन टीचिंग के अंतर्गत विभिन्न पदों पर भर्ती की जाएगी। जो उम्मीदवार इस भर्ती में भाग लेना चाहते हैं वे ऑनलाइन माध्यम से इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया NIT की ओर से शुरू कर दी गयी है। आवेदन की अंतिम तिथि रोजगार समाचार में प्रकाशित होने के 17 दिनों तक निर्धारित की गयी है। इस भर्ती में भाग लेने के इच्छुक उम्मीदवार आवेदन करने से पहले निर्धारित की गयी योग्यता एवं मापदंड अवश्य जांच लें। NIT Silchar Various Vacancy 2023: भर्ती विवरण यह भर्ती कुल 109 पदों के लिए निकाली गयी है। इसमें से रजिस्ट्रार का 1 पद, लाइब्रेरियन का 1 पद, असिस्टेंट रजिस्ट्रार के 2 पद, टेक्निकल ऑफिसर का 1 पद, टेक्निकल असिस्टेंट के 23 पद, जूनियर इंजीनियर के 6 पद, एसएएस असिस्टेंट के 2 पद, अधीक्षक के 7 पद, सीनियर टेक्नीशियन के 14 पद, सीनियर असिस्टेंट के 8 पद, स्टेनोग्राफर का 1 पद, टेक्नीशियन के 28 पद और जूनियर असिस्टेंट के 15 पदों पर भर्ती की जाएगी। NIT Silchar Recruitment 2023: इन स्टेप्स से करें आवेदन एनआईटी सिलचर भर्ती में आवेदन करने के लिए आपको सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट www.nits.ac.in पर जाना है।

वेबसाइट पर दिए गए लिंक Recruitment of various Non-Teaching positions 2023 पर क्लिक करना है।

Click here if for new online registration पर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन करें।

मांगी गयी जानकारी के साथ दस्तावेज अपलोड कर आवेदन प्रक्रिया पूर्ण करें।

आवेदन शुल्क जमा करें।

अंत में पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन पत्र का प्रिंटआउट निकाल लें। आवेदन शुल्क आवेदन पत्र भरने के साथ शुल्क जमा करना अनिवार्य है। जनरल एवं ओबीसी वर्ग के लिए आवेदन शुल्क 1000 रुपये जबकि एससी, एसटी एवं पीडब्ल्यूडी वर्ग के लिए आवेदन शुल्क 500 रुपये निर्धारित है। शुल्क ऑनलाइन माध्यम से जमा किया जा सकता है। एनआईटी सिलचर भर्ती 2023 आवेदन पत्र डायरेक्ट लिंक

एनआईटी सिलचर भर्ती 2023 नोटिफिकेशन डायरेक्ट लिंक

