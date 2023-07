NIMR Recruitment 2023: एनआईएमआर में टेक्नीशियन, लेबोरेटरी अटेंडेंट सहित अन्य पद रिक्त, यहां पढ़ें भर्ती डिटेल

NIMR Recruitment 2023 नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मलेरिया रिसर्च की ओर से तकनीकी सहायक तकनीशियन-1 एवं प्रयोगशाला परिचर के पदों पर भर्ती निकाली गयी है। इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है। इस भर्ती के लिए योग्यता रखने वाले उम्मीदवार ऑफलाइन माध्यम से आवेदन पत्र निर्धारित अंतिम तिथि 21 जुलाई 2023 तक तय पते पर भेज सकते हैं।

NIMR Recruitment 2023: एनआईएमआर में 79 रिक्त पदों पर निकली भर्ती, जल्द करें अप्लाई।

NIMR Recruitment 2023: आईसीएमआर-नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मलेरिया रिसर्च (NIMR) की ओर से टेक्नीशियन-1, लेबोरेटरी अटेंडेंट और तकनीकी सहायक के पदों पर भर्ती निकाली गयी है। इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है। पात्र एवं योग्य अभ्यर्थी इन पदों पर आवेदन ऑफलाइन माध्यम से कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 21 जुलाई 2023 तय की गयी है। एप्लीकेशन फॉर्म भरने से पहले अभ्यर्थी निर्धारित की गयी योग्यता एवं मापदंड अवश्य जांच लें, योग्यता पूर्ण नहीं करने वाले आवेदकों के फॉर्म स्वीकार नहीं किये जाएंगे। NIMR Recruitment 2023: आवेदन प्रक्रिया इस भर्ती में आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को एनआईएमआर की ऑफिशियल वेबसाइट www.nimr.org.in पर जाकर ऑफलाइन फॉर्म डाउनलोड करना होगा। इसके बाद मांगी गयी जानकारी को सही-सही भरने के बाद मांगे गए सभी आवश्यक दस्तावेज अटैच करें। इसके बाद इसको एक मुहर बंद लिफाफे में निदेशक राष्ट्रीय मलेरिया अनुसंधान संस्थान, सेक्टर-8 द्वारका नयी दिल्ली- 110077 पर भेजना होगा। हाथ से भेजे गए आवेदन पत्र मान्य नहीं होंगे। आवेदन शुल्क आवेदन पत्र भरने के साथ उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क भी जमा करना होगा। शुल्क भारतीय पोस्टल ऑर्डर/ डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से जमा करना होगा। इन पदों पर आवेदन के लिए शुल्क मात्र 300 रुपये तय किया गया है। अभ्यर्थियों को ध्यान रखना है कि जमा किया गया शुल्क किसी भी स्थिति में जमा होने के बाद वापस नहीं किया जाएगा। NIMR Recruitment 2023: सिलेक्शन प्रॉसेस इस भर्ती में चयन के लिए उम्मीदवारों को केवल लिखित परीक्षा से होकर गुजरना होगा। परीक्षा में 100 बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक सही उत्तर के लिए एक अंक प्रदान किया जाएगा। लिखित परीक्षा में अंकों के आधार पर चयनित उम्मीदवारों की मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। जिन उम्मीदवारों का नाम मेरिट लिस्ट में दर्ज होगा उनको रिक्त पदों पर तैनात किया जायेगा। भर्ती से जुड़ी जानकारी के लिए उम्मीदवार समय-समय पर एनआईएमआर की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करते रहें।

