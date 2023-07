NHM MP Staff Nurse Recruitment 2023: स्टाफ नर्स के पदों पर आवेदन की अंतिम तिथि नजदीक, जल्द करें अप्लाई

NHM MP Staff Nurse Recruitment 2023 एनएचएम एमपी की ओर से स्टाफ नर्स के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 4 जुलाई 2023 निर्धारित की गयी है। जो अभ्यर्थी इस भर्ती में भाग लेना चाहते हैं वे ऑनलाइन माध्यम से कल तक आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर सकते हैं। इस भर्ती के माध्यम से 2877 रिक्त पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी।

NHM MP Staff Nurse Recruitment 2023: स्टाफ नर्स के 2877 पदों के लिए कल तक कर सकते हैं आवेदन।

Your browser does not support the audio element.

NHM MP Staff Nurse Recruitment 2023: नेशनल हेल्थ मिशन, मध्य प्रदेश की ओर से स्टाफ नर्स के 2877 रिक्त पदों पर भर्ती निकाली गयी है। जो अभ्यर्थी इस भर्ती में भाग लेना चाहते हैं उनको बता दें इसमें आवेदन की अंतिम तिथि 4 जुलाई 2023 निर्धारित की गई है। ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने अभी तक आवेदन नहीं किया है और इस भर्ती में शामिल होना चाहते हैं वे जल्द ही ऑनलाइन माध्यम से आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर सकते हैं। आवेदन पत्र एनएचएम ऑफिशियल वेबसाइट nhmmp.gov.in पर उपलब्ध हैं। अप्लाई करने से पहले उम्मीदवार भर्ती के लिए तय की गयी योग्यता अवश्य जांच लें। MP Government Job: कौन कर सकता है आवेदन इस भर्ती में भाग लेने के लिए उम्मीदवारों ने बीएससी नर्सिंग या GNM कोर्स किया हो। उम्मीदवारों ने 12वीं कक्षा भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान एवं जीव विज्ञान विषयों के साथ पास किया हो। इसके साथ ही अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 21 वर्ष एवं अधिकतम आयु 43 वर्ष होनी चाहिए। आयु की गणना 1 जनवरी 2023 को ध्यान में रखकर की जाएगी। ऊपरी आयु सीमा में छूट नियमानुसार प्रदान की जाएगी। भर्ती विवरण यह भर्ती कुल 2877 रिक्त पदों पर निकाली गयी है जिसमें से 2589 पद महिलाओं के लिए एवं 288 पद पुरुषों के लिए आरक्षित हैं। भर्ती के लिए नियुक्ति संविदा के तौर पर की जाएगी। जो उम्मीदवार इस भर्ती में चयनित होंगे उनको 20 हजार रुपये प्रतिमाह वेतन प्रदान किया जाएगा। NHM MP Staff Nurse Online Form: आवेदन प्रक्रिया आवेदन पत्र एमपी ऑनलाइन के वेब पोर्टल mponline.gov.in के माध्यम से किया जा सकता है। आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से ही किया जा सकता है, ऑफलाइन माध्यम से किये गए आवेदन मान्य नहीं होंगे। अभ्यर्थी आवेदन प्रक्रिया कल तक यानी 4 जुलाई तक पूर्ण कर सकते हैं। कल के बाद आवेदन पत्र किसी भी प्रकार से स्वीकार नहीं किये जायेंगे। एनएचएम एमपी स्टाफ नर्स भर्ती एप्लीकेशन फॉर्म डायरेक्ट लिंक

Edited By: Amit Yadav