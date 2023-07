NCL Apprentice 2023: एनसीएल में अप्रेंटिसशिप ट्रेनी के 700 पदों पर निकली भर्ती, 20 जुलाई से कर सकेंगे अप्लाई

NCL Recruitment 2023 नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एनसीएल) की ओर से डिग्री एवं डिप्लोमा धारी उम्मीदवारों के लिए भर्ती निकाली गयी है। इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 20 जुलाई 2023 से शुरू की जाएगी। इसके लिए उम्मीदवारों को शैक्षिक योग्यता के आधार पर शॉर्टलिस्ट कर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जायेगा। ट्रेनिंग 21 अगस्त 2023 (संभावित) से शुरू कर दी जाएगी।

NCL Apprentice 2023: एनसीएल में 700 पदों पर हो रही भर्ती, 20 जुलाई से कर सकेंगे आवेदन।

NCL Apprentice 2023: नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (NCL) की ओर से अप्रेंटिसशिप ट्रेनी के पदों पर भर्ती निकाली गयी है। यह भर्ती मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश रीजन के लिए हो रही है। भर्ती के लिए एनसीएल की ओर से नोटिफिकेशन जारी कर आवेदन तिथियों को घोषित कर दिया गया है। इस भर्ती के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रॉसेस 20 जुलाई से शुरू की जाएगी, आवेदन करने की अंतिम तिथि 3 अगस्त 2023 निर्धारित की गयी है। पात्र एवं इच्छुक उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन पत्र एनसीएल की ऑफिशियल वेबसाइट www.nclcil.in पर जाकर भर सकेंगे। Apprentice 2023: भर्ती विवरण यह भर्ती ग्रेजुएट अप्रेंटिस ट्रेनी एवं टेक्नीशियन अप्रेंटिस ट्रेनी के पदों पर निकाली गयी है। भर्ती दो रीजन मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश के लिए की जाएगी। मध्य प्रदेश रीजन में ग्रेजुएट अप्रेंटिस के 225 पदों और टेक्नीशियन अप्रेंटिस के 153 पदों पर भर्ती निकाली गयी है वहीं उत्तर प्रदेश में ग्रेजुएट अप्रेंटिस के 155 पदों और टेक्नीशियन अप्रेंटिस के 167 पदों पर भर्ती की जाएगी। NCL Recruitment 2023: क्या है योग्यता एनसीएल अप्रेंटिसशिप ट्रेनी भर्ती 2023 में भाग लेने के लिए उम्मीदवारों ने संबंधित स्ट्रीम में पदानुसार डिग्री या डिप्लोमा प्राप्त किया हो। अभ्यर्थी की आयु 30 जून 2023 के अनुसार न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम 26 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को ऊपरी आयु सीमा में छूट नियमानुसार प्रदान की जाएगी। पात्रता एवं मानदंड की विस्तृत जानकारी के लिए अभ्यर्थी आधिकारिक अधिसूचना अवश्य पढ़ लें। NCL Apprentice 2023: भर्ती प्रक्रिया जो उम्मीदवार इस भर्ती के लिए आवेदन करेंगे उनको शैक्षिक योग्यता के अनुसार शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। शॉर्टलिस्ट किये गए उम्मीदवारों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रक्रिया के लिए आमंत्रित किया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रक्रिया का आयोजन 10 अगस्त 2023 को किया जा सकता है। इसके बाद चयनित उम्मीदवारों को ट्रेनिंग के लिए बुलाया जायेगा। ट्रेनिंग 21 अगस्त 2023 (संभावित) से शुरू की जाएगी।

Edited By: Amit Yadav