MP NHM Recruitment 2023: एमपी एनएचएम में महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के पदों पर बंपर भर्ती, पढ़ें डिटेल

NHM MP Vacancy 2023 मध्य प्रदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM MP) की ओर से महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता (ANM) के पदों पर भर्ती निकाली गयी है। इस भर्ती में शामिल होने के इच्छुक उम्मीदवार 16 जुलाई 2023 तक ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। आवेदन करते समय किसी भी प्रकार की समस्या होने पर कार्यालय के नंबर 0755-6720200 पर संपर्क कर सकते हैं।

MP NHM Recruitment 2023: एमपी एनएचएम में 1200 पदों पर हो रही भर्ती।

MP NHM Recruitment 2023: मध्य प्रदेश नेशनल हेल्थ मिशन (MP NHM) की ओर से महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता (ANM) के 1200 पदों पर भर्ती निकाली गयी है। यह भर्ती संविदा के आधार पर हो रही है। जो उम्मीदवार इस भर्ती में भाग लेना चाहते हैं उनको बता दें कि इसमें शामिल होने के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 16 जुलाई 2023 निर्धारित है। योग्य एवं इच्छुक उम्मीदवार एनएचएम एमपी की ऑफिशियल वेबसाइट www.nhmmp.gov.in पर जाकर आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर सकते हैं। भर्ती प्रक्रिया में भाग लेने से पहले अभ्यर्थी तय की गयी पात्रता एवं मानदंड अवश्य जांच लें। NHM MP ANM 2023 Online Form: इन स्टेप्स से करें आवेदन इस भर्ती में आवेदन करने के लिए अभ्यर्थियों को सबसे पहले पोर्टल iforms.mponline.gov.in पर जाना होगा।

इसके बाद उम्मीदवारों को 'Not registered ? Create account.' पर क्लिक करके पंजीकरण कर लेना है।

इसके बाद होम पेज पर लॉग इन के माध्यम से व्यक्तिगत विवरण, योग्यता, अनुभव विवरण, अन्य विवरण भरकर आवेदन प्रक्रिया पूर्ण करें।

अब अभ्यर्थी निर्धारित आवेदन शुल्क जमा करें।

अंत में पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन पत्र का एक प्रिंटआउट निकाल कर सुरक्षित रख लें।

किसी भी प्रकार की तकनीकी सास्य के लिए एमपीऑनलाइन कार्यालय के नंबर 0755-6720200 पर सुबह 09:30 बजे से शाम 07:30 बजे तक संपर्क कर सकते हैं। एमपी एनएचएम एएनएम भर्ती 2023 आवेदन पत्र डायरेक्ट लिंक NHM MP ANM 2023 Eligibility: कौन कर सकता है आवेदन एमपी एनएचएम एएनएम भर्ती 2023 में भाग लेने के लिए उम्मीदवारों ने 10+2 शिक्षा पद्धति के साथ हायर सेकेंडरी/ 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की हो। उम्मीदवार ने परीक्षा रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान एवं भौतिक विज्ञान विषयों के साथ उत्तीर्ण की हो। इसके साथ ही अभ्यर्थी ने दो वर्षीय सहायक नर्सिंग मिडवाइफ (ANM) का कोर्स किया हो। अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 21 वर्ष एवं अधिकतम आयु 43 वर्ष तय की गयी है। आरक्षित वर्ग को ऊपरी आयु में 5 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी। आयु की गणना 1 जनवरी 2023 को ध्यान में रखकर की जाएगी।

Edited By: Amit Yadav