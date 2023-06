MHA IB Recruitment 2023: इंटेलिजेंस ब्यूरो सिक्योरिटी असिस्टेंट, एमटीएस भर्ती टियर 2 एग्जाम डेट घोषित

MHA IB Recruitment 2023 आईबी की ओर से सिक्योरिटी असिस्टेंट/एग्जीक्यूटिव एवं मल्टी टास्किंग स्टाफ (MTS) भर्ती के लिए होने वाले टियर 2 एग्जाम की तिथि घोषित कर दी है। टियर 2 एग्जाम का आयोजन 9 जुलाई 2023 को किया जाएगा। जो उम्मीदवार टियर 2 एग्जाम के लिए क्वालीफाई कर चुके हैं उनके एडमिट कार्ड जल्द ही ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी कर दिए जाएंगे।

MHA IB Recruitment 2023: इंटेलिजेंस ब्यूरो में सिक्योरिटी असिस्टेंट/एग्जीक्यूटिव एवं मल्टी टास्किंग स्टाफ (MTS) के पदों पर भर्ती हो रही है। यह भर्ती कुल 1675 पदों पर की जा रही है। भर्ती के लिए टियर 1 एग्जाम का रिजल्ट पहले ही घोषित किया जा चुका है। जिन उम्मीदवारों ने टियर 1 एग्जाम में सफलता प्राप्त की है उनके लिए काम की खबर है। आईबी की ओर से टियर 2 एग्जाम की डेट घोषित कर दी गयी है। आईबी की ओर से टियर II एग्जाम डेट की जानकारी ऑफिशियल वेबसाइट www.mha.gov.in पर नोटिफिकेशन जारी कर दी गयी है। IB Recruitment 2023: कब होगा तैयार II एग्जाम इंटेलिजेंस ब्यूरो की ओर से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार सिक्योरिटी असिस्टेंट एवं एमटीएस पदों पर हो रही भर्ती के लिए टियर 2 परीक्षा का आयोजन 9 जुलाई 2023 को किया जाएगा। टियर II एग्जाम के लिए उम्मीदवारों के एडमिट कार्ड जल्द ही जारी कर दिए जाएंगे। उम्मीदवार एग्जाम के समय एडमिट कार्ड एवं एक वैलिड पहचान पत्र अनिवार्य रूप से साथ लेकर जाएं, बिना एडमिट कार्ड के आपको परीक्षा केंद्र पर एंट्री नहीं दी जाएगी। Intelligence Bureau Recruitment: ऐसे डाउनलोड करें एडमिट कार्ड इंटेलिजेंस ब्यूरो सिक्योरिटी असिस्टेंट एवं एमटीएस भर्ती 2023 प्रवेश पत्र डाउनलोड करने के लिए आपको सबसे पहले मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की आधिकारिक वेबसाइट www.mha.gov.in पर जाना होगा। एडमिट कार्ड जारी होने पर वेबसाइट के होम पेज पर भर्ती से उससे संबंधित लिंक एक्टिवेट हो जायेगा। लिंक पर क्लिक करने के बाद एक नए पेज पर आपको मांगी गयी जानकारी जैसे यूजर आईडी, पासवर्ड एवं दिया गया कैप्चा कोड दर्ज करके लॉग इन करना होगा। अब आपका प्रवेश पत्र स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा जहां से आप इसे डाउनलोड करके इसका प्रिंट निकाल सकते हैं। आपको बता दें कि टियर 2 के लिए केवल उन्हीं अभ्यर्थियों के एडमिट कार्ड जारी किये जायेंगे जिन्होंने टियर 1 के एग्जाम में सफलता प्राप्त की है।

Edited By: Amit Yadav