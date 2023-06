MHA IB JIO Recruitment 2023: इंटेलिजेंस ब्यूरो में निकली 797 पदों पर भर्ती, यहां से करें अप्लाई

MHA IB JIO Recruitment 2023: इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी की आईबी (IB) की ओर से जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर जियो (टेक्निकल) के पदों पर भर्ती निकाली गयी है। भर्ती के लिए विभाग की ओर से ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 3 जून से शुरू कर दी गयी है। योग्य एवं इच्छुक उम्मीदवार ऑनलाइन माध्यम से इंटेलिजेंस ब्यूरो के पोर्टल cdn.digialm.com पर जाकर ऑनलाइन आवेदन पत्र भर सकते हैं। आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि 23 जून 2023 निर्धारित की गयी है। भर्ती में भाग लेने से पहले अभ्यर्थी निर्धारित योग्यता एवं मापदंड अवश्य जांच लें। इस भर्ती के माध्यम से जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर जियो के 797 रिक्त पदों को भरा जाएगा।

MHA IB JIO Recruitment 2023 आवेदन पत्र डायरेक्ट लिंक

IB Junior Intelligence Officer Recruitment 2023: इन स्टेप्स को फॉलो कर करें अप्लाई

जो उम्मीदवार इस भर्ती में भाग लेना चाहते हैं उनको सबसे पहले इंटेलिजेंस ब्यूरो के पोर्टल cdn.digialm.com पर जाना होगा। इसके बाद आपको To Register के सामने दिए गए लिंक पर क्लिक करना होगा। अब आपको मांगी गयी जानकारी भरकर रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूर्ण कर लेनी है। इसके बाद आप Already Registered? To Login के सामने दिए लिंक पर क्लिक करके आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर सकते हैं। अंत में पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन पत्र का एक प्रिंटआउट निकालकर भविष्य के सन्दर्भ के लिए सुरक्षित रख लें।

आवेदन पत्र भरने के साथ आवेदन शुल्क जमा करना अनिवार्य है। जनरल, ओबीसी एवं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के उम्मीदवारों को 450 रुपये एवं एससी, एसटी एवं महिला अभ्यर्थियों को 50 रुपये आवेदन शुल्क के रूप में जमा करने होंगे।

IB Recruitment 2023: कैसे होगा चयन

जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर जियो (टेक्निकल) के पदों ओर चयनित होने के लिए अभ्यर्थियों को ऑनलाइन एग्जाम, स्किल टेस्ट, इंटरव्यू/पर्सनैलिटी टेस्ट से होकर गुजरना होगा। ऑनलाइन टेस्ट में पास होने के लिए सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को 35 फीसदी, ओबीसी वर्ग को 34 प्रतिशत, एसटी/एससी वर्ग को 33 प्रतिशत और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अभ्यर्थियों को 35 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य है।