झज्जर में जमानत पर बाहर आए युवक की गोली मारकर हत्या, क्या था विवाद?

संवाद सूत्र, झज्जर। गांव पाहसोर स्थित एक चिकन कार्नर पर सोमवार की रात शराब को लेकर हुई कहासुनी हत्याकांड में बदल गई। ढाबा संचालक प्रदीप फौजी ने अपनी पिस्टल से गोली मारकर जमानत पर चल रहे गांव रायपुर निवासी विकास उर्फ काला को गोली मार दी।

घायल को पहले झज्जर के निजी अस्पताल और फिर रोहतक ले जाया गया, जहां पर चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक के भाई सोमबीर की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आरोपित की गिरफ्तारी के िलए टीमें बनाई हैं।