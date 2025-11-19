Language
    झज्जर में जमानत पर बाहर आए युवक की गोली मारकर हत्या, क्या था विवाद?

    By Jagran News Edited By: Prince Sharma
    Updated: Wed, 19 Nov 2025 10:34 AM (IST)

    झज्जर के पाहसोर गांव में एक ढाबे पर शराब को लेकर हुई बहस में विकास नामक एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। ढाबा संचालक प्रदीप फौजी ने इस घटना को अंजाम दिया। मृतक 2014 के एक हत्या के मामले में जमानत पर था। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है।

    झज्जर में युवक की गोली मारकर हत्या (जागरण फोटो)

    संवाद सूत्र, झज्जर। गांव पाहसोर स्थित एक चिकन कार्नर पर सोमवार की रात शराब को लेकर हुई कहासुनी हत्याकांड में बदल गई। ढाबा संचालक प्रदीप फौजी ने अपनी पिस्टल से गोली मारकर जमानत पर चल रहे गांव रायपुर निवासी विकास उर्फ काला को गोली मार दी।

    घायल को पहले झज्जर के निजी अस्पताल और फिर रोहतक ले जाया गया, जहां पर चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक के भाई सोमबीर की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आरोपित की गिरफ्तारी के िलए टीमें बनाई हैं।

    ढाबा संचालक ने शराब पीने से मना किया तो बढ़ा विवाद

    मृतक विकास पर 2014 में हत्या का मामला दर्ज िकया गया था। इस केस में वह 2021 से जमानत पर चल रहा था। इधर, ढाबा संचालक प्रदीप फौजी निवासी खेड़ी जट्ट अभी फरार है।